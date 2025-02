Stop al termovalorizzatore, allarme per 147 Comuni 

Il termovalorizzatore di Tossilo non parte, perché secondo la Provincia di Nuoro non sussistono le condizioni per poter dar corso all’accensione dell’impianto e i rifiuti si accumulano.

Una lettera della Provincia intima la risoluzione di una ventina di criticità rilevate, di natura ambientale, sanitaria, tecnica e altro, per poter avviare in sicurezza impianti costati alla Regione oltre 52 milioni di euro, che però creano problemi di natura ambientale in mezza Sardegna. La situazione desta forti preoccupazioni fra i 147 Comuni interessati del centro e nord Sardegna, dove le discariche sono esauste e per il trasporto dei rifiuti in altri siti comporta spese ingenti, che poi vanno a carico dei cittadini con la Tari. I vertici del Consorzio industriale di Tossilo assicurano che stanno provvedendo per mettere in atto quanto la Provincia ha richiesto. «Siamo fiduciosi che l’iter possa essere completato quanto prima - dice l’amministratore straordinario della Provincia, Giuseppe Ciccolini - credo anche che ci sia la consapevolezza, da parte di tutti, dell’importanza strategica dell'avvio degli impianti. La Provincia darà il suo contributo affinché si faccia tutto in sicurezza».

Sulla stessa lunghezza d’onda i sindaci del Marghine che sulla vicenda hanno fatto una disanima e scritto un documento. «La situazione presenta problemi irrisolti sotto diversi punti di vista - hanno scritto -. Per questi motivi chiediamo alle istituzioni maggiormente responsabili del procedimento di avvio dell’impianto un maggior coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle scelte che si dovranno prendere. A partire dal coinvolgimento di tutti i Comuni del Marghine che, maggiormente rispetto ad altri, si vedono esposti rispetto a una decisione da cui dipenderà lo sviluppo futuro dell’intero territorio che in passato, sul tema del trattamento dei rifiuti solidi urbani, ha già svolto un importante ruolo pagando anche un prezzo alto per la sua disponibilità ad accogliere impianti e discarica, strategici nel sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani».

RIPRODUZIONE RISERVATA