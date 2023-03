Stop al Superbonus: la Sardegna rischia di perdere 7000 posti 

È l’osservazione che avanza anche la Fillea Cgil. «In Sardegna, secondo i dati certificati del nostro sistema bilaterale, nell’annualità 21/22 il settore delle costruzioni ha registrato nuovamente quota 30mila addetti in edilizia, dato che non si registrava dalla crisi del 2008», dice la segretaria generale Erika Collu. «È indubbio che la spinta sia direttamente collegata al Superbonus. Siamo fortemente preoccupati per l’impatto occupazionale e sociale e impegnati al contempo in una campagna di mobilitazione proclamata a livello nazionale per il primo aprile», ricorda Collu. «Aldilà di alcune correzioni di buon senso di cui la misura necessitava per la sua formulazione “estensiva” anche alle fasce più abbienti, si rischia di perdere un’occasione per riqualificare dal punto di vista dell’efficienza energetica il patrimonio edilizio delle periferie e dell’edilizia popolare, vetusto ed energivoro, con tutte le evidenti ricadute positive di risparmio sulle bollette per chi in questo momento soffre di più la morsa dell’inflazione e la povertà».

Così com’è arrivata, d’un colpo se ne va. La boccata d’ossigeno di cui la Sardegna ha potuto godere dietro la spinta dei bonus edilizi, scomparirà fra le nubi che minacciano il grande “cantiere Italia”. Più che un rischio ormai è una certezza, anche se il capitolo Superbonus è tutt’altro che chiuso e le imprese reclamano soluzioni dal Governo, dopo il decreto che ha bloccato la cessione dei crediti e lo sconto in fattura per tutti i bonus nell’edilizia privata.

I numeri sardi

A tirare le somme è l’ufficio studi di Confartigianato Sardegna che, in un report sugli occupati a rischio, conferma la gravità della situazione: 7mila i posti di lavoro, tra diretti e indotto, che potrebbero svanire. Di questi 3.100 nelle piccole e medie imprese artigiane delle costruzioni, settore che subirebbe una contrazione del 9,1% degli addetti. La posta in gioco nell’Isola è davvero alta, «ci giochiamo occupazione e futuro sui bonus edilizi se non cambierà il decreto del Governo che ha gettato nell’incertezza migliaia di imprese», dice Maria Amelia Lai, presidente regionale di Confartigianato. Nell’area Sassari-Gallura, solo nelle Mpi edili, si stimano 1.010 posti a rischio, a Cagliari 760, nel Sud Sardegna 520, a Nuoro 330 e a Oristano 220. «Bisogna trovare soluzioni urgenti», aggiunge il presidente degli edili, Giacomo Meloni, «le imprese si ritrovano con crediti che, giorno dopo giorno, da incagliati stanno diventando senza valore e quindi inesigibili». In particolare, nell’era del 110%, il settore delle costruzioni ha registrato un aumento della produttività del 5,8% («ritmo doppio del 2,6% del totale economia») e occupato l’87,2% degli addetti. Nel 2022 il comparto «ha assorbito l’85,5% delle posizioni lavorative create».

Il sindacato

È l’osservazione che avanza anche la Fillea Cgil. «In Sardegna, secondo i dati certificati del nostro sistema bilaterale, nell’annualità 21/22 il settore delle costruzioni ha registrato nuovamente quota 30mila addetti in edilizia, dato che non si registrava dalla crisi del 2008», dice la segretaria generale Erika Collu. «È indubbio che la spinta sia direttamente collegata al Superbonus. Siamo fortemente preoccupati per l’impatto occupazionale e sociale e impegnati al contempo in una campagna di mobilitazione proclamata a livello nazionale per il primo aprile», ricorda Collu. «Aldilà di alcune correzioni di buon senso di cui la misura necessitava per la sua formulazione “estensiva” anche alle fasce più abbienti, si rischia di perdere un’occasione per riqualificare dal punto di vista dell’efficienza energetica il patrimonio edilizio delle periferie e dell’edilizia popolare, vetusto ed energivoro, con tutte le evidenti ricadute positive di risparmio sulle bollette per chi in questo momento soffre di più la morsa dell’inflazione e la povertà».

Le proposte

Il problema urgente è la carenza di liquidità delle aziende sarde, costrette a ricorrere a prestiti bancari con la penalizzazione di un tasso al 5,26%, contro il 5,05 della media del Mezzogiorno, e con un gap di 30 punti rispetto al tasso applicato al totale delle imprese. Confartigianato chiede l'appoggio delle forze sociali e degli enti locali «nelle azioni di pressione sul Governo affinché si superi il blocco e individuino soluzioni compatibili con la realtà economica delle imprese e le difficoltà che stanno vivendo le famiglie». Inoltre: aumentare la capacità di assorbimento dei crediti da parte del sistema creditizio, ampliare l’arco temporale dei crediti in compensazione, più tempo per presentare la Cila, che la data di avvio lavori sia autocertificabile. «L’obiettivo della transizione green degli edifici», sottolinea Confartigianato, «non potrà essere raggiunto se, insieme a un sistema di agevolazioni sotto forma di detrazioni fiscali, non verrà mantenuta la possibilità della cessione dei crediti e dello sconto in fattura, in particolare per chi ha redditi bassi e su immobili con classe energetica molto bassa».

