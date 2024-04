Stop al suolo pubblico “allargato” per bar e ristoranti. Il cosiddetto suolo Covid, mutuato poi dal decreto Ucraina bis, non risulta essere più in vigore. Significa, in teoria, che i pubblici esercizi che negli ultimi anni, hanno occupato slarghi, parcheggi e marciapiedi con tavolini e sedie, dovranno arretrare e non di poco: in qualche caso anche del 50 per cento della superficie concessa finora. Se né è discusso l’altro ieri durante una riunione con il sindaco Mario Conoci, il dirigente del settore, Michele Fois e Massimo Cadeddu, presidente cittadino di Confcommercio.«Resta in vigore solo la semplificazione della domanda, – spiega Cadeddu – il Governo offre ancora la possibilità ai Comuni di agevolare gli esercenti concedendo loro un iter burocratico snello e privo di autorizzazioni paesaggistiche».

Il confronto

Si torna dunque alle vecchie metrature? Non è per niente scontato, specialmente in periodo di campagna elettorale. La Confcommercio, infatti, oltre ad essere al lavoro sulla predisposizione di un nuovo regolamento da sottoporre ai futuri candidati alle amministrative, sta sollecitando il primo cittadino uscente ad andare ancora in deroga sui suoli Covid, fino al 31 dicembre. «Numerosi comuni d'Italia lo stanno facendo, – avverte Cadeddu - attraverso delibere comunali o ordinanze sindacali, altri invece stanno limitando i suoli, ritornando alle vecchie superfici concesse. Confcommercio chiede all'Amministrazione comunale di valutare la possibilità di emettere un'ordinanza o una delibera che proroghi lo stato dei luoghi per tutto il 2024».

Ci sperano i titolari dei locali del centro, abituati ormai a lavorare su una vasta superficie all’aperto, mentre i residenti del quartiere antico, ormai esasperati dalla presenza di verande e pedane, chiedono il ritorno all’applicazione del vecchio regolamento, anche perché l’emergenza è finita.I tavolini in surplus, spiegano gli abitanti del quartiere, sottraggono spazi pubblici vitali per la comunità. Senza contare che alcuni imprenditori non usufruiscono delle superfici, le tengono chiuse e abbandonate all’incuria. Ora dovrà essere il sindaco Mario Conoci ad assumere una decisione, alla vigilia della stagione turistica e dell’appuntamento con le urne.

RIPRODUZIONE RISERVATA