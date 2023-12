Stop al salario minimo, caos in Aula 

«Salario minimo negato». «Sfruttamento legalizzato». «Non in nostro nome». I deputati dell’opposizione sono tutti in piedi con i cartelli in mano, qualcuno grida vergogna verso i banchi del governo. Si chiude così - con il vicepresidente di turno Fabio Rampelli costretto a sospendere la seduta - l’ultima battaglia in Aula alla Camera sul salario minimo.

Già il giorno prima, la seduta era stata ad alta tensione, con tutti i leader di opposizione che avevano ritirato le loro firme dalla proposta di legge nata come salario minimo a 9 euro e arrivata in assemblea col nome di “Deleghe al governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva”. L’approvazione del nuovo testo di maggioranza arriva fra le urla. Nella sua dichiarazione di voto il leader di SI, Nicola Fratoianni, dà le spalle alla maggioranza («come voi - attacca - che voltate le spalle al Paese reale»).

Gli attacchi

«Oggi è un giorno triste», scandisce la segretaria Dem Elly Schlein, «oggi che accartocciate con una mano la proposta di salario minimo delle opposizioni e con l'altro date un manrovescio a milioni di lavoratori poveri. Andremo avanti con questa battaglia con tutte le opposizioni». Il governo «pilatesco» di Giorgia Meloni - accusa il leader del M5s Giuseppe Conte - «dice no all'Italia e a 3,6 milioni di cittadini che prendono buste paga vergognose e sono sicuro che anche gli elettori che hanno sostenuto questa maggioranza hanno amici e parenti che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, a pagare il mutuo. Andremo avanti e vinceremo questa battaglia».

Le repliche

Il centrodestra, dal canto suo, rivendica la propria scelta. «La bagarre alla Camera? - dice la premier Giorgia Meloni a proposito di quanto accaduto martedì - un po’ sorrido: M5s e Pd ci dicono che il salario minimo è l’unica cosa che va fatta in Italia ma in dieci anni al governo non l’hanno fatta». E attacca anche quei sindacati che «vanno in piazza per rivendicare il salario minimo e quando vanno a trattare i contratti collettivi accettano poco più di cinque euro all’ora, come accaduto di recente con il contratto della sicurezza privata».

L’iter

Con l’ok alla delega il governo avrà - dopo l'approvazione in Senato - sei mesi di tempo per i decreti attuativi della legge quadro, che dovranno avere poi il parere delle commissioni competenti delle Camere.

RIPRODUZIONE RISERVATA