Stop al ritiro, si “riparte” stasera 

Riprende oggi il ritiro del Cagliari, dopo un giorno di pausa. Davide Nicola, al termine dell’allenamento di ieri mattina, ha deciso di interrompere la permanenza al Crai Sport Center: i giocatori sono tornati a casa e si ritroveranno nel pomeriggio ad Asseminello, per la seconda seduta in vista della partita a Parma. Al Tardini, lunedì sera alle 20.45 nel posticipo della sesta giornata di Serie A, tornerà Yerry Mina che si è regolarmente allenato in gruppo dopo aver saltato la Coppa Italia: il colombiano ha gestito i carichi di lavoro. Potrebbe esserci almeno fra i convocati Matteo Prati, fuori dalla partita di Lecce prima della sosta, che ha lavorato in personalizzato. Per lui è possibile il rientro a disposizione dopo un mese di assenza.

L’infermeria

Da valutare capitan Leonardo Pavoletti, che venerdì scorso contro l’Empoli ha ricevuto una forte botta al piede: per lui ieri solo allenamento a parte. Personalizzato pure per Jakub Jankto, un altro non impiegato in Coppa Italia, che deve superare una distorsione alla caviglia. Chi non ci sarà di certo in Parma-Cagliari è Mateusz Wieteska, fuori per una microlesione di basso grado agli adduttori della coscia sinistra: una distrazione muscolare da dover smaltire. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA