Stop al rischio di esondazioni: progetto per il canale tombato 

Un muro di protezione per intercettare il deflusso delle acque e incanalarlo nei percorsi naturali seguiti dai ruscelli: è questa la soluzione individuata dallo studio per la mitigazione del rischio idraulico a Barrali realizzato da un pool di professionisti incaricati dal Comune.

Negli ultimi 50 anni in paese si sono verificate diverse esondazioni in prossimità del canale tombato “Sa cora de Nuraxeddu” che, in caso di piogge intense, non riesce a smaltire la quantità d’acqua in arrivo dalla zona a monte del paese. Il risultato è l’allagamento delle aree rurali e di alcune porzioni del centro abitato occupate dalle case popolari. Situazione che, si legge nello studio di fattibilità, mette a rischio la sicurezza degli abitanti e dei beni presenti.

Per questo il Comune ha deciso di destinare alla progettazione delle opere idrauliche il finanziamento da 30mila euro messo a disposizione della Regione per anticipare le parcelle ai professionisti.

Il progetto prevede la creazione di una barriera in cemento armato con un profilo longitudinale che segue quello orografico. L’obiettivo è intercettare i deflussi non incanalati e deviarli lungo percorsi già naturalmente seguiti dagli stessi. Il costo stimato per la realizzazione dell’opera, oneri compresi, è di 381mila euro. Risorse che il Comune proverà a reperire attraverso i finanziamenti regionali ed europei destinati ai lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico.

