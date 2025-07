Stop al restauro delle casermette 

Improcedibilità dell'istanza per ottenere le autorizzazioni a ristrutturare le ex Casermette per truppe di passaggio, in via Mameli, nel centro di Olbia. L'iter per dare nuova vita al compendio, costruito nel 1940 per ospitare le milizie di passaggio in città e in stato di abbandono da quarant’anni, è stato interrotto.

Sulle sorti del bene dichiarato di interesse storico e artistico per l'appartenenza al sistema dell'architettura militare della prima metà del Novecento pende la tutela della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Sassari e Nuoro che ha parere vincolante sugli interventi di riqualificazione dell'immobile.

La domanda presentata dalla società, che ha ottenuto, per riqualificarlo, il compendio in concessione per 19 anni dal Demanio, è stata rigettata dagli uffici comunali competenti: nella documentazione manca il parere della Soprintendenza. Con una nota, l'ente “evidenza che, nei casi di interventi connessi con beni a vincolo artistico, monumentale e archeologico, l’autorizzazione della Soprintendenza deve essere acquisita al di fuori del procedimento” e non con un'autocertificazione.

Il progetto

Dopo il recupero, le camerate destinate ai militari dovrebbero essere trasformate in alloggi per studenti universitari: è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari e la società olbiese concessionaria dell'immobile: nei sei fabbricati, in totale oltre cinquecento metri quadri immersi in un parco di duemila, saranno ricavati venti posti letto da destinare alle matricole iscritte ai corsi di studio dell'ateneo sassarese che frequentano il polo decentrato di Olbia, di cui sei da assegnare agli studenti con i requisiti richiesti dall'Ersu.

