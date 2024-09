Stop al razzismo, incontri all’Exmà 

Oggi alle 18,30 all’Exmà il sindaco Massimo Zedda aprirà il “Seminario residenziale per i responsabili delle politiche contro il razzismo delle città metropolitane”.

L’iniziativa è in programma nell'ambito della terza edizione del “Divercity: Youth Iccar Bootcamp for sustainable cities”. A seguire gli interventi di Alessandra Todde (presidente della Regione), Francesco Mola (rettore dell'Università), Fabiana Goyeneche (presidente Iccar), Gabriela Ramos (vicedirettrice Unesco–Shs con un video), Eugenia Roccella (ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, che invierà un messaggio scritto). Modera, Benedetto Zacchiroli, presidente Eccar.

La 3ª edizione del “Divercity: Youth Iccar Bootcamp for sustainable cities” e la seconda edizione del “Seminario residenziale della rete delle città metropolitane per l’inclusione”, nascono da un progetto Unesco, con la sua rete globale delle città inclusive e sostenibili (Iccar), insieme a Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) della presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, avendo accolto con favore l’invito ricevuto dall’Amministrazione cittadina.

Ieri trenta giovani partecipanti che arrivano dai 5 continenti (Kenya, Uganda, Sudan, Stati Uniti, Brasile, Uruguay, Italia, Moldavia, Turchia, Romania, Georgia, Israele, Giordania, Corea del Sud, Mongolia, Repubblica Ceca, Isole Comore, Gran Bretagna, Senegal e Tunisia) sono stati accolti a Palazzo Bacaredda dal presidente del Consiglio comunale Marco Benucci.

