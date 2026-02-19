Stop al Pronto soccorso pediatrico  

Stop agli accessi diretti al Pronto soccorso pediatrico all’ospedale San Francesco di Nuoro. In una nota firmata dal direttore sanitario Angelo Zuccarelli, la Asl 3 ha disposto da ieri il blocco degli ingressi diretti all’Unità operativa di Pediatria «sino a nuova comunicazione». La decisione è stata trasmessa alla direzione del presidio e ai direttori dei dipartimenti ospedalieri, con l’invito a procedere, per i piccoli pazienti, tramite richiesta di consulenze.

Pochi medici

Il problema principale è legato a una temporanea carenza di medici, dovuta anche ad assenze per malattia. Il tutto ricade sulle famiglie che non potranno accedere per i propri figli in via diretta e, in caso di emergenza, dovranno rivolgersi al Pronto soccorso generale. Una situazione che dovrebbe essere temporanea, ma i genitori temono disagi analoghi a quelli degli scorsi anni in cui non si riusciva a trovare nemmeno un pediatra disponibile e cure immediate per i piccoli.

Le famiglie

«Ci hanno detto che per le emergenze si dovrà passare dal Pronto soccorso generale e che c’è una carenza di medici - commenta un gruppo di madri -. Ci viene detto che i pochi pediatri di turno non riescono a coprire anche gli accessi del Pronto soccorso pediatrico. Ci piacerebbe sapere di più». Dalla Asl 3 nessuna dichiarazione in merito. Intanto, l’assistenza di base resta fragile anche fuori dalla città. Da ieri e fino a giovedì la guardia medica di Orani, che copre anche Sarule e Oniferi, potrebbe subire limitazioni per il rispetto delle 38 ore settimanali previste e richieste in maniera scrupolosa dalla Asl. Le guardie mediche, finora, hanno lavorato 7 giorni su 7, andando ben oltre le ore richieste, per garantire un servizio base a migliaia di cittadini sprovvisti di medico. Ora la disponibilità delle guardie mediche vale tre o quattro giorni su sette.

Ascot

La Asl di Nuoro fa sapere l’istituzione di un nuovo turno Ascot nella Casa della comunità San Francesco per garantire assistenza ai pazienti di Riccardo Ferrarelli, il medico trovato morto in casa la settimana scorsa. L’ambulatorio, per 4 ore e mezzo settimanali, sarà garantito, a partire da martedì prossimo, dalla dottoressa Bianca Maria Scano. La professionista sarà disponibile il martedì dalle ore 15 alle 19.30.

