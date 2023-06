«Stop al progetto Tyrrhenian-link» 

Tema al centro del primo incontro del neo comitato, con semplici cittadini, consiglieri comunali e ambientalisti. «La localizzazione delle due stazioni elettriche scelta da Terna, con il benestare dell’amministrazione comunale di Selargius, va a sottrarre 17 ettari di terreni al nostro agro che viene così ulteriormente impoverito», sottolinea la portavoce del comitato Rita Corda. «Il percorso tecnico amministrativo del progetto si è svolto in pieno lockdown, senza un adeguato coinvolgimento della cittadinanza», dice, «a parte un’assemblea online poco partecipata, e senza che siano state disposte la valutazione d’impatto ambientale e quella strategica, necessarie per un territorio agricolo e aree a rischio idrogeologico e archeologico».

Una battaglia che va avanti da settimane, supportata anche da diverse associazioni ambientaliste. Nel territorio selargino - come da progetto - sono previste due stazioni elettriche, oltre a quella già esistente da anni, concentrate nelle campagne della città. Un progetto che ha suscitato «forte preoccupazione» da parte di diversi cittadini che chiedono di «aprire un dialogo con l’amministrazione comunale affinché la cittadinanza venga sentita in merito alla decisione finale».

«Le nostre campagne vanno valorizzate, fermiamo il progetto prima che sia troppo tardi». È l’allarme lanciato dal comitato cittadino, nato di recente per far luce sull’intervento di Terna a Selargius nell’ambito del Tyrrhenian-link, il cavo ad alta tensione che collegherà la Sardegna con la Sicilia.

Il comitato

La mobilitazione

Fra i presenti i consiglieri comunali di minoranza Francesca Olla, Paola Maccioni e Dino Deiana. Insieme a qualche decina di cittadini e ambientalisti: Sardinnia Aresti, l’associazione Riprendiamoci la Sardegna, l’Ades - assemblea per la democrazia energetica in Sardegna - con Donatella Gallistru che ha sottolineato «la difficoltà dei sindaci ad opporsi a provvedimenti governativi e in assenza di leggi regionali». Presente anche Ivan Monni di Sardigna Natzione: «Il comitato di Selargius deve fare blocco unico insieme a tutti gli altri contro le installazioni di pale eoliche e stazioni elettriche nell’Isola».

Il sindaco

La pratica - al vaglio delle commissioni consiliari competenti da settimane - dovrebbe approdare a breve fra i banchi dell’assemblea civica di piazza Cellarium per il via libera definitivo.

«Sto cercando di interloquire costantemente con tutti gli enti al fine di trovare un giusto compromesso tra tutela dell’agro e benefici derivanti dal progetto», aveva detto qualche giorno fa il sindaco Gigi Concu. Parole che però non rassicurano ambientalisti e comitato: «Continueremo la nostra battaglia in difesa delle nostre campagne», ribadisce Rita Corda.

