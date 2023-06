Stop al prestito dei libri nella mediateca di via Sant’Olimpia che resta aperta come sala studio per alcuni giorni alla settimana, porte chiuse invece nella biblioteca di Su Planu. Una decisione presa dal Comune di Selargius a seguito delle risoluzione del contratto con la ditta che gestiva il sistema bibliotecario in città - la Sisar sas - messa in liquidazione dal Tribunale di Cagliari. Un disagio momentaneo - assicurano dal Municipio - in attesa di affidare la gestione ad una nuova società.

RIPRODUZIONE RISERVATA