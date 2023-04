Stop al porta a porta, oggi la De Vizia ritirerà solo l’indifferenziato 

Altre feste, nuove modifiche. Oggi, in occasione del 25 aprile, la raccolta porta a porta sarà interrotta per la maggior parte delle tipologie di rifiuti. Gli operatori della De Vizia infatti provvederanno a ritirare soltanto il secco indifferenziato nelle zone previste dal calendario.

Per tutto il resto, plastica, vetro, carta e anche umido, si passerà direttamente al successivo giorno utile. Detto questo, per chi avesse urgenza di conferire i rifiuti, la De Vizia informa che da domani sarà possibile conferire presso il centro comunale di raccolta a Sa Serrixedda, o presso il Cam, centro ambientale mobile.

Pertanto oggi i cittadini dovranno evitare di esporre fuori dalle loro case buste e bidoni che non saranno ritirati per non ingombrare strade e marciapiedi. Si fa riferimento soprattutto all’umido per evitare sgradevoli odori lungo le strade.

Nuove modifiche al calendario potranno entrare in vigore anche il primo maggio. giorno in cui prenderà il via la la bonifica del Poetto che andrà avanti giornalmente senza interruzione, festivi compresi, fino a settembre. Si procederà alla pulizia meccanizzata con trattori e pulispiaggia che rimesteranno la sabbia per eliminare anche eventuali tracce di vetro e alla pulizia manuale e allo svuotamento dei cestini. La bonifica riguarderà anche la passeggiata. Da giugno via anche alla pulizia delle spiagge della costa da Margine Rosso fino a Geremeas con una frequenza di due, tre volte a settimana a seconda del grado di frequentazione degli arenili.

