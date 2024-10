Stop al piano per il verde? «Le comiche» 

«Siamo alle comiche! La giunta si accorge, solo dopo diversi mesi, che l'appalto per il verde pubblico, se assegnato, non sarebbe sufficiente per soddisfare le esigenze».

È sarcastico il consigliere di opposizione Andrea Zucca nel commentare la vicenda del bando per il servizio triennale di gestione del verde, pubblicato a maggio e di recente ritirato, in attesa di una nuova gara, perché non teneva conto della nascita di nuovi parchi in città. «Manca la programmazione, si ignorano le esigenze e chi paga sono i cittadini che si ritrovano per altri mesi, se non anni, il verde trascurato», continua il consigliere. «A pensare male, viene in mente che il bando presentato in piena campagna elettorale fosse solo propaganda».

Intanto, tra i banchi di opposizione monta anche un’altra polemica. Durante il consiglio comunale di giovedì, i consiglieri del campo largo presenti, Efisio Sanna, Massimiliano Cao e Maria Francesca Congiu (gli altri avrebbero dovuto collegarsi da remoto, ma il sistema non ha funzionato) hanno ascoltato i punti all’ordine del giorno, relativi alle dichiarazioni programmatiche della Giunta e a variazioni di bilancio, scegliendo però di disertare il voto per protesta. «Non abbiamo ricevuto i documenti sui vari punti, ad eccezione di quello sulle dichiarazioni programmatiche, che già conoscevamo, arrivato solo 24 ore prima», spiega Massimiliano Cao. Così la decisione di abbandonare i banchi durante le operazioni di voto, con il programma della giunta che di conseguenza ha ricevuto il no soltanto dei riformatori Alberto Corda e Andrea Massidda.

RIPRODUZIONE RISERVATA