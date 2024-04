«Stop al paesaggio deturpato dalle pale eoliche» 

«Posizioni chiare e maggiore trasparenza nel condividere le informazioni sui progetti di rinnovabili che coinvolgono il territorio»: è la richiesta del Comitato per la difesa del territorio ai sindaci del Sulcis Iglesiente legata all’avanzamento dei progetti in corso.

Pronta la risposta della sindaca di Domusnovas Isangela Mascia, furente dopo i 2 cantieri avviati da Esna Srl per la costruzione a Domusnovas di 2 mega pale eoliche da 200 metri d’altezza. «Un paesaggio del tutto deturpato, un pugno in un occhio autorizzato anni fa dalla Regione senza possibilità d’intervento da parte del Comune. Ora, si può far poco ma ci faremo sentire su ogni fase successiva dei cantieri». Chiamata in causa per la mancata informativa ai cittadini dal Comitato per la difesa del territorio del Sulcis Iglesiente, la sindaca ammette che «è stato un errore non convocare un’ assemblea pubblica». A Musei sorgerà la terza pala dell’impianto: «È una zona non di pregio e lontana dall’abitato, - puntualizza il sindaco Sasha Sais.

Posizioni nette sulle rinnovabili anche da Carloforte e Sant’Antioco. «Il nostro punto di vista è noto - dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi che più volte ha invocato regole certe sul fronte dei parchi eolici e fotovoltaici previsti in zona - Rispondiamo con atti, nei luoghi deputati, come le conferenze dei servizi». Analisi analoga dal sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci che respinge l’accusa di posizioni poco chiare in fatto di rinnovabili: «Abbiamo un’idea netta sul tema ribadita con il voto del documento Anci - i comitati non sono i miei interlocutori». (s. f.- a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA