Stop al letargo, si riprende a volare 

Centocinquantaquattro collegamenti, 89 destinazioni, 26 paesi e dieci nuove rotte: è la Summer 2025 che decollerà dai due aeroporti del nord Sardegna dal 30 marzo e volerà fino al 26 ottobre. Ai 23 paesi europei già collegati nelle precedenti stagioni, se ne aggiungono due, Serbia e Bulgaria, novità assoluta nel network dei due scali, che saranno collegati dal Riviera del Corallo. Il calendario estivo di Olbia e Alghero sarà presentato ufficialmente domani nell’aeroporto della città catalana

Costa Smeralda

Cinque nuove rotte dal Costa Smeralda e due nuove destinazioni tra le 81 schedulate: debuttano due voli, per la Corsica, aeroporto di Figari, dal 6 giugno al 26 settembre, una volta alla settimana, e per Norimberga a partire dal 3 maggio. La Gran Bretagna sarà più vicina con due nuovi voli: per Edimburgo, in aggiunta a quello già esistente, e per Londra, collegando l'aeroporto di Olbia a quello di London City, il quinto collegamento con la città inglese che, in alta stagione, avrà una frequenza giornaliera, e per raggiungere la Svizzera sarà potenziata la rotta verso Zurigo. Da Olbia si potrà volare anche in Grecia, Norvegia, nella Repubblica Ceca, in Lussemburgo, in Svezia, in Lettonia, nei Paesi Bassi, in Francia, in Austria, in Germania, in Belgio, in Irlanda, in Danimarca e in Spagna, raggiungibile anche d'inverno una volta alla settimana con il volo per Barcellona. Confermato il collegamento con gli Emirati Arabi, scalo di Dubai, partito lo scorso anno con successo, che quest'estate volerà dal 7 giugno al 30 agosto. Diciotto le città italiane collegate, voli in partenza tra maggio e giugno, decollano a luglio Genova, Palermo, Catania e Bari, e aumentano le corse verso Roma e Milano. Prevista una decina di voli charter dai due scali da e per: Copenaghen, Vilnius, Oslo, Varsavia, Porto, Manchester, Bratislava e Stoccolma.

Fertilia

Dall'aeroporto di Alghero si vola per la prima volta per Sofia e per Belgrado, a giugno, e per la prima volta si potrà raggiungere la Francia con le rotte di Parigi, dal 31 marzo, e Bordeaux dal 4 luglio. Tra i sedici Stati collegati, la Slovacchia, l'Ungheria e la Romania, in esclusiva dallo scalo di Fertilia cosi come quello di Pescara tra i voli domestici, che inaugurano il nuovo volo per Firenze ma a partire dal 6 luglio.

