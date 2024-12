Stop al lento declino della Torre aragonese 

Rappresenta il simbolo identitario della città di Porto Torres e della lotta operaia dopo che, dal gennaio 2010 al giugno del 2011, diventò anche l’avamposto dei cassintegrati della Vinyls nella protesta per la difesa del lavoro. Eppure la Torre Aragonese è in lento declino e fuori dal circuito delle visite al pubblico da troppo tempo. Per salvare il monumento dal degrado e dagli atti vandalici, il Comune turritano ne ha chiesto più volte la gestione. E le trattative con l’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’immobile, sembrano finalmente avere avuto esito positivo. «La disponibilità da parte del Demanio a concedere all’amministrazione comunale la gestione della Torre aragonese è frutto di un dialogo costruttivo, in particolare con la direttrice Rita Soddu, su questa e altre tematiche per le quali i nostri due enti si rapportano con interlocuzioni periodiche e cadenzate», ha detto il sindaco Massimo Mulas. Attraverso una concessione pluriennale potremo procedere con una pianificazione idonea a intercettare le risorse necessarie per dare risposte in termini di riqualificazione e fruibilità di quello che è un importantissimo bene identitario della città e che merita dunque tutta l’attenzione possibile».

