«Stop al lavoro col grande caldo» 

«È una situazione di emergenza e bisogna trovare una soluzione. Ciò che va fatto subito è interrompere il lavoro quando si supera la soglia dei 33 gradi». Un automatismo obbligatorio, dunque, dice Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, che anticipa la linea che il sindacato illustrerà all’incontro di martedì con la ministra del Lavoro Marina Calderone. Pronti dunque al pressing sul governo, al quale appunto la Uil chiedere di prevedere un automatismo. «La cassa integrazione c’è già, ma deve chiederla il datore di lavoro. Con l’automatismo, invece», anche il datore di lavoro più recalcitrante «sarebbe obbligato».

Emergenza caldo

Un meccanismo che potrebbe diventare automatico per le categorie più esposte: chi lavora nei campi e nei cantieri edili, i riders, i camionisti, gli autisti. Chiede un intervento urgente del governo anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini: «Bisogna fare un provvedimento subito per dare la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in tutti i settori, come strumento laddove non ci sono le condizioni per lavorare perché il caldo mette a rischio la vita delle persone». Un’emergenza da affrontare, avvertono i sindacati, mentre i meteorologi annunciano l’arrivo di Caronte-bis. «Una nuova fiammata africana con l'anticiclone che porterà temperature oltre i 45 gradi in Puglia e picchi di 48 di nuovo, in Sardegna», anticipano da ilMeteo.it.

Proteste e scioperi

Intanto, in tutta Italia, i lavoratori di diversi settori cominciano a incrociare le braccia a causa delle condizioni di lavoro inaccettabili. Oggi, in Puglia, i 140 dipendenti dei McDonald's di Bari e di Casamassima, a contatto per ore con friggitrici e altre apparecchiature che si surriscaldano nelle cucine, sciopereranno per protestare contro «l'assenza di un impianto di condizionamento adeguato». Lo sciopero è indetto dalla Filcams Cgil e dalla Cgil metropolitana e provinciale del capoluogo pugliese. «Si sono registrati diversi casi di malori tra il personale che lavora con temperature allucinanti - spiega Domenico Ficco, segretario della Cgil Bari - e quando si è tentato di aggiungere dei condizionatori portatili l'impianto non ha retto». I sindacati chiedono, «con urgenza la chiusura al pubblico nelle giornate da bollino rosso».

