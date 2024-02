«Stop al genocidio»  L’artista nel mirino,  Israele all’attacco 

Cala il sipario sulla città dei fiori ma non sulla scia di polemiche innescata dalle tante dichiarazioni che gli artisti hanno fatto all'Ariston, soprattutto sulle parole che hanno dedicato alla guerra.

«Ritengo vergognoso», dice l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, «che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile. Nella strage del 7 ottobre, tra le 1200 vittime, c'erano oltre 360 giovani trucidati e violentati nel corso del Nova Music Festival. Altri 40 di loro, sono stati rapiti e si trovano ancora nelle mani dei terroristi». Per l'ambasciatore il Festival «avrebbe potuto esprimere loro solidarietà».

In particolare ad innescare la polemica è una frase, «Stop al genocidio», pronunciata da Ghali sul palco. Lo ringrazia il presidente dell'associazione palestinesi di Italia Mohammad Hannoun «per le sue parole chiare contro lo sterminio». Ma le parole del rapper nato a Milano da una famiglia di origini tunisine già dividono il mondo della politica.

