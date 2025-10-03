VaiOnline
Lo sciopero
04 ottobre 2025 alle 00:40

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza  

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 

“Stop al genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla”: è un grido unico di centinaia di migliaia di persone quello che ieri si è alzato da oltre cento piazze italiane. Una mobilitazione che – dice la Cgil – ha chiamato a raccolta oltre due milioni di persone da Milano a Palermo nel giorno dello sciopero generale indetto in solidarietà agli attivisti della missione umanitaria fermati da Israele e per esprimere sostegno alla popolazione di Gaza.

Il bilancio

Un «successo», l'hanno definita dal sindacato, parlando di una giornata in cui ha prevalso «un clima pacifico e democratico». Qualche tensione c'è stata, soprattutto a Milano, Torino e Bologna, e i disagi sono stati importanti, con porti autostrade, e Av bloccati. Ma la stragrande maggioranza di chi è sceso in strada ha manifestato senza violenza.

A Roma una «marea umana» ha invaso le strade, prima nel centro della città e poi in periferia, riversandosi sulla tangenziale e su un tratto dell'Autostrada per L'Aquila, provocando forti disagi al traffico. Trecentomila i partecipanti alla mobilitazione, secondo gli organizzatori. Un corteo pacifico dove il momento di tensione più alto è stato il lancio di qualche uova da parte di un gruppo di studenti contro le camionette della polizia e contro il ministero dei Trasporti al grido “Salvini fascista, primo della lista”. In città sono stati avvisati anche autobus di linea con la scritta luminosa "Gaza”.

Disordini

Se a Roma non è successo nulla, in altre città i cortei sono stati più duri. A Bologna si sono verificati disordini in autostrada e sulla tangenziale, con lancio di bottiglie e bastoni contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni e cariche per respingerli. Tra i manifestanti e le forze dell'ordine non c'è stato però contatto.

Già giovedì al corteo nel capoluogo emiliano c'erano stati scontri: e nei disordini una ragazza è stata colpita al volto da un lacrimogeno: rischia di perdere un occhio. Qualche attimo di tensione anche a Milano, dopo che i manifestanti sono arrivati sulla tangenziale. Mentre a Torino, durante una mobilitazione pacifica di 50mila persone, a provocare i disordini è stato lo “spezzone sociale” composto da un centinaio di manifestanti, tra cui antagonisti. Il gruppo ha prima tentato prima di entrare alle Officine grandi riparazioni, già assaltate giovedì e dove ieri c'erano gli incontri di Tech Week, con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos e John Elkann. Poi, arrivati alla sede di Leonardo, i manifestanti hanno sfondato alcuni pannelli e sono entrati nel parcheggio, dove hanno danneggiato le auto dei dipendenti e lanciato pietre contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni.

A Pisa, invece, la protesta è arrivata all'aeroporto. I manifestanti, dopo aver forzato lo sbarramento delle forze dell'ordine, hanno invaso la pista e i piazzali dove stazionano gli aerei, provocando lo stop dei voli. A Firenze i pro Pal hanno invece occupato i binari della stazione, provocando rallentamenti fino a due ore dei treni dell'Alta Velocità e regionali.

Stesso copione anche a Genova dove sono entrati nello scalo ferroviario di Piazza Principe. Bloccati i porti di Napoli e Livorno: nel capoluogo partenopeo oltre diecimila persone hanno impedito l'accesso e il deflusso a tutti i veicoli.

