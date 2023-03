Stop al degrado, ecoisole per i mastelli 

Nei giorni scorsi l’incontro decisivo in Municipio. Al centro del vertice il problema spazzatura in bella vista lungo viale Colombo, con i mastelli che rimangono per strada per mancanza di spazi dentro le attività della zona. «Un’esigenza manifestata dai commercianti e che abbiamo da subito preso in carico per capire insieme la soluzione migliore da mettere in campo», commenta l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra. «Si tratta di un problema di igiene e decoro urbano, e anche di estetica», dice riferendosi ai cumuli di carta e cartone fuori dai negozi di abbigliamento e calzature, e ai contenitori stracolmi di buste di umido davanti a ristoranti, bar e pizzerie.

Un progetto pilota studiato dal Comune con il Centro commerciale naturale “La via del mare”, e definito insieme a De Vizia - la società che si occupa della nettezza urbana in città - che fornirà un prototipo da sperimentare prima dell’estate.

La rivoluzione mastelli per i commercianti parte da viale Colombo, lì dove presto arriveranno delle mini isole ecologiche con all’interno i bidoni della spazzatura. E prevede anche dei copri mastelli per eliminare il degrado lungo la via dello shopping quartese, con l’idea di coinvolgere un gruppo di artisti per abbellirli e renderli meno impattanti.

Troppo degrado

Il progetto

Un disagio che si cercherà di risolvere con delle piccole isole ecologiche, delle strutture che conterranno all’interno tutti i bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti. Cinque sono già previsti nell’appalto per tutta la città, ma di fatto ne servono circa trenta solo per viale Colombo. «Abbiamo proposto all'amministrazione comunale dei copri mastelli artistici, così da risolvere il problema del decoro pubblico e parallelamente abbellire la strada con delle opere», spiega il presidente del centro commerciale naturale di viale Colombo, Luca Stocchino. «Sarà anche un modo per trasformare la via del mare in una vera e propria mostra a cielo aperto. Siamo convinti», aggiunge Stocchino, «che sia un progetto vincente sotto tutti gli aspetti e che se realizzato possa portare benefici alle attività commerciali e al Comune già da questa stagione estiva».

La sperimentazione

Per ora c’è il sì di tutti per partire con la sperimentazione di una mini isola ecologica, per poi decidere se acquistarne delle altre e chi dovrà farsi carico della spesa. Presenti alla riunione anche il vicesindaco Tore Sanna, e il presidente della commissione Ambiente Cenzo Naitana: «Si tratta di un progetto sperimentale che parte da viale Colombo ma che poi andrà esteso a tutta la città, ovviamente in quelle strade dove gli spazi lo consentono. In ogni caso», assicura Naitana, «l’argomento verrà approfondito quanto prima in commissione e condiviso con tutti i consiglieri che ne fanno parte».

Dialogo

In prima linea c’è la consigliera di maggioranza Valeria Piras. «È importante che i centri commerciali naturali, nati per risollevare il commercio cittadino, abbiano un dialogo costante con l'amministrazione, creando così un percorso partecipativo», dice. «Così come già avviene con i comitati dei residenti, spero che questo possa replicarsi in tanti altri settori. Una città cresce quando gli abitanti, le attività e le associazioni si sentono partecipi e responsabili di ciò che avviene, e non spettatori immobili».

