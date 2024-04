Stop al degrado e ai rifiuti 

Aritzo investe sulla salvaguardia dell’ambiente, bonificando dai rifiuti il proprio territorio. Può contare anche sul contributo spontaneo di numerosi volontari e cacciatori che di propria iniziativa hanno raccolto pneumatici e altro materiale. Non solo: sono in arrivo le foto trappola per scoraggiare chi abbandona i rifiuti e deturpa l’ambiente.

Il progetto

L’amministrazione comunale grazie a 46 mila euro del progetto regionale “Aree degradate” ha ridato nuova luce a scorci in degrado. Da “Sa Funtana e is imbriagoso” passando per l’area cimiteriale e la pineta di “Su pranu” l’azione sinergica è stata grande, con gli operai comunali e quelli della ditta specializzata Capri aggiudicatasi l’appalto. Ingenti le quantità di materiale raccolte e ora correttamente smaltite, con un lavoro che proseguirà intorno al valico di “Cossatzu”.

«I lavori posti in campo - dice Antonello Vargiu, consigliere comunale delegato ai lavori pubblici - fanno parte di un bando del 2018 che rischiavamo di perdere e abbiamo recuperato grazie all’assessorato regionale all’ambiente. Siamo entusiasti di aver bonificato più parti sia nel paese che nelle campagne. A breve continueremo con i prossimi interventi. Si è rivelato prezioso il contributo dell’ingegner Tonina Murgia che ha preparato il progetto e dei tecnici comunali. Ma è soprattutto lodevole l’azione di diversi concittadini che, rinvenendo i rifiuti nei boschi ci hanno contattato, favorendone la raccolta».

Gruppi spontanei

Emerge un senso di comunità ampio, con diversi volontari e cacciatori impegnati nel recupero di pneumatici e materiali di scarto edilizio, da tempo abbandonanti. «Siamo un gruppo di amici che ama l’ambiente - racconta Antonello Todde, uno dei volontari - durante le nostre passeggiate abbiamo trovato di tutto e così abbiamo raccolto noi stessi i rifiuti, conferendoli nel centro di raccolta del paese. Abbiamo anche allertato il Comune con cui il dialogo è costante».

Linea dura

Soddisfatto il sindaco Paolo Fontana: «Il senso civico di volontari e cacciatori ci riempie di orgoglio e spinge con maggiore fermezza ad investire sull’ambiente, combattendo chi non lo rispetta. Grazie al finanziamento per il progetto “Aree degradate” stiamo installando delle foto trappole nei luoghi sensibili. La tolleranza verso i maleducati sarà pari a zero».

La scuola

Nel frattempo, il paese si prepara ai prossimi eventi. Dopo il successo dello scorso anno, a maggio Comune e Legambiente insieme ai bambini delle scuole primarie e medie saranno protagonisti nella pulizia dei parchi.

