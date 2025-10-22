«Stop al degrado dietro la prefettura» 

Oristano continua a scommettere sul verde. Dopo gli annunci ufficiali dei nuovi polmoni urbani che sorgeranno in piazza San Martino e nell’area di via Lussu, l’Amministrazione Sanna rilancia con un’altra proposta ambiziosa: la realizzazione del Parco di via Lisbona, per cui il Comune ha appena partecipato al bando regionale “Fondo per il contrasto del consumo di suolo”.

L’obiettivo

Gli uffici di piazza Eleonora hanno trasmesso alla Regione le schede progettuali che prevedono interventi per un valore complessivo di due milioni di euro. Obiettivo: rinaturalizzare un’area oggi degradata, trasformandola in uno spazio pubblico accogliente, accessibile e sostenibile.

«Abbiamo individuato un’area molto frequentata, dove si trovano edifici pubblici e attività commerciali – spiega l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda – Ci sembrava doveroso rendere più decorosa l’intera zona, restituendola ai cittadini come un luogo di incontro». Una scelta dettata anche da una preciso requisito del bando che vietava espressamente di presentare iniziative già coperte da altri fondi: niente doppie linee di finanziamento, quindi, ma risorse destinate solo a nuove aree da recuperare, trasformandole in spazi verdi pubblici e inedificabili.

Il progetto

Il progetto prevede una grande distesa verde di circa 12mila metri quadrati, con nuove alberature, impianto di irrigazione, circa quaranta panchine e percorsi pedonali. La scommessa è riqualificare l’area compresa tra via Lisbona, via Beatrice d’Arborea e il cimitero monumentale di San Pietro. Il Parco di via Lisbona non nasce isolato, ma come tassello di un più ampio disegno urbanistico.

Il disegno

L’intervento infatti si integra con il progetto per la nuova circonvallazione e con la testata del cimitero, previsti nel programma di rigenerazione “Oristano Ovest”, che mira a collegare il centro direzionale con i quartieri periferici e a ridare identità a una zona strategica (vi trovano spazio l’ospedale San Martino, la questura e la prefettura, l’Inps, l’agenzia delle Entrate e il complesso sportivo Tharros) ma che da anni mostra segni di abbandono. Il nuovo parco dialogherà con il progetto di ingresso monumentale al cimitero e con la sistemazione dell’area di sosta per auto e camper. L’obiettivo è duplice: migliorare la qualità urbana e creare un vero spazio di relazione e socialità, in continuità con gli altri interventi di verde pubblico previsti a Oristano.

L’attesa

Se la candidatura verrà accolta, i lavori potrebbero partire già nel corso del 2026, segnando un nuovo passo nel percorso di rinaturalizzazione urbana che l’amministrazione ha messo al centro della sua azione di governo. Un progetto che, oltre a ridurre il consumo di suolo, punta a migliorare il benessere dei cittadini e la qualità complessiva dell’ambiente urbano. Ma il nodo vero, lo sanno bene in Comune, sarà la gestione del verde nel tempo. Perché progettare un parco è solo la prima metà del lavoro: mantenerlo vivo, pulito e curato è la sfida quotidiana.

