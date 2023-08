Stop al degrado, chiusa la nicchia di via Sassari  che veniva utilizzata come latrina a cielo aperto 

Niente più odori nauseabondi davanti all’ingresso dello storico Palazzo Pizzorno-Binaghi, fresco di restauro, nella centralissima via Sassari. Il vecchio varco d’accesso, una sorta di “nicchia”, era diventato una latrina a cielo aperto, ma è stato chiuso con una porticina dotata di una serratura (lì c’è infatti il quadro elettrico dell’illuminazione pubblica) che impedirà l'accesso ai non autorizzati. Il sindaco Paolo Truzzu ha dunque deciso di intervenire immediatamente, appena ricevuta la segnalazione, tramite gli uffici dell'Igiene del suolo per ridare decoro a un angolo della città, vicino a piazza del Carmine, dove transitano tantissime persone, turisti compresi. L'intervento del Comune è arrivato prima che il consigliere di maggioranza Marcello Polastri portasse in Consiglio l’interrogazione al sindaco e all’assessore Alessandro Guarracino. La latrina era situata proprio tra i pannelli con le immagini di Sant’Efisio. Il servizio Igiene del suolo tra l'altro si è impegnato ad attivare il lavaggio periodico dell'area.

