«Stop al conflitto se l’Ucraina ritira le truppe e rinuncia alla Nato» 

Mosca. Dopo oltre due anni di conflitto, Vladimir Putin mette le carte in tavola e per la prima volta annuncia concretamente quali sono i suoi obiettivi in Ucraina. Mosca è pronta a cessare le ostilità e negoziare per firmare la pace se Kiev ritirerà le sue truppe dalle quattro regioni occupate dalle truppe russe e rinuncerà ad entrare nella Nato. Uno scenario rifiutato dall’Ucraina e dai suoi alleati occidentali. Di Putin «non ci si può fidare», ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, equiparando il leader russo a Hitler.

Lo zar ha parlato nel giorno in cui il vertice del G7 in Italia ha assicurato il sostegno all’Ucraina «per tutto il tempo necessario» e ribadito la necessità di una pace che rispetti «l’integrità territoriale» del Paese. I Grandi hanno anche espresso il loro sostegno alla “Conferenza di pace” che comincia oggi in Svizzera con la partecipazione di oltre 90 nazioni e organizzazioni, alla quale la Russia non è stata invitata. «Un altro trucco - l’ha definita il presidente russo - che mira a distogliere l’attenzione di tutti dalle cause della crisi ucraina». Le quattro regioni di cui ha parlato Putin - escludendo implicitamente mire su altre, tra cui Odessa - sono Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Di queste, solo Lugansk è controllata quasi per intero dai russi, che da mesi continuano ad avanzare anche in quella di Donetsk. E, evidentemente fiducioso per la piega assunta dal conflitto, Putin ha fatto capire che se Kiev non accetterà le condizioni poste, la sua situazione sul terreno è destinata a peggiorare. «Oggi facciamo una proposta reale di pace, stiamo parlando non del congelamento del conflitto ma della sua cessazione totale», ha detto Putin parlando, per la prima volta dal 2021, ai funzionari degli Esteri.

