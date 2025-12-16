VaiOnline
San Vito.
17 dicembre 2025 alle 00:25

Stop al conferimento della plastica: polemica in Consiglio  

Disagi anche nel Sarrabus per il conferimento della plastica. Da ieri a San Vito è stata infatti interrotta la raccolta porta a porta. Uno stop temporaneo «che non dipende dall’amministrazione comunale – precisa il sindaco Marco Antonio Siddi – ma è un problema che si sta manifestando in tutta la Sardegna a causa dell’impossibilità degli impianti di stoccare ulteriori rifiuti plastici». Siddi aggiunge che «come amministrazione, assieme all'ufficio competente e all’azienda vincitrice dell’appalto, stiamo cercando di individuare una soluzione nel minor tempo possibile. Comprendiamo il disagio che creerà questa situazione ma siamo fiduciosi per una risoluzione del problema in tempi brevi». Al momento non c’è una data per la ripresa del servizio di raccolta. «Le difficoltà strutturali - conclude il primo cittadino - sono state segnalate anche al Ministero e alla Regione per individuare soluzioni rapide e sostenibili».

Critica la minoranza consiliare: «Troppo facile – sottolinea Alberto Cuccu, il capogruppo – sostenere che il disservizio non dipenda assolutamente dal Comune. In realtà l’amministrazione comunale non ha mai voluto creare un ecocentro, come da noi sempre proposto». Secondo Cuccu, infatti, «l’ecocentro, utilizzato come punto di stoccaggio temporaneo, avrebbe consentito di mitigare i problemi legati al mancato ritiro della plastica in attesa che la situazione si sblocchi». Nelle prossime settimane lo stop al conferimento della plastica potrebbe estendersi agli altri Comuni del Sarrabus. ( g. a. )

