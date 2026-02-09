«Stop al collegamento con l’aeroporto» ma il Tar dice no 

Avanti con gli espropri (occupazione d’urgenza) e avanti con il progetto del collegamento ferroviario (3,4 chilometri) tra la stazione di Olbia-Terranova e l’aeroporto di Olbia (con annesso nuovo collegamento alla linea ferroviaria esistente in direzione Chilivani/Macomer). Lo ha stabilito il Tar della Sardegna, i giudici amministrativi si sono pronunciati dando ragione (con provvedimento immediatamente esecutivo) al ministero dei Trasporti e a Rete Ferroviaria Italiana. Perdono la partita (con il rigetto di tutte le richieste) un folto gruppo di proprietari di terreni e imprenditori olbiesi, tutti coinvolti nel progetto perché il “corridoio” (atteso da anni) tracciato dal centro di Olbia all’aeroporto taglia le loro aree. Circa una quindicina di persone, tutte di Olbia, avevano presentato nel 2024 osservazioni chiedendo una revisione del progetto con queste motivazioni: “Le ditte intestatarie segnalano la presenza nelle aree di loro proprietà di attività economiche, fabbricati ed altre opere edili pertinenziali agli stessi e pertanto propongono due soluzioni alternative alla viabilità di progetto. La prima prevede l’adeguamento della strada esistente, mentre la seconda una nuova viabilità nelle aree libere adiacenti ed in gran parte di proprietà del Comune di Olbia. Le ditte segnalano, infine, che tali proposte progettuali sono state condivise con gli uffici tecnici comunali”.

Osservazioni che non hanno determinato lo stop alle operazioni di occupazione (preordinata all’esproprio) delle aree. Rfi ha comunicato di non avere accolto le osservazioni e le proposte di percorso alternativo perché: “Il corridoio ipotizzato per entrambe le soluzioni ricade in un’area soggetta ad allagamenti”. Quindi ipotesi alternative bocciate. I proprietari delle aree, dopo il no di Rfi, si sono rivolti al Tar sostenendo che con la variante al Pai le problematiche del vincolo idrogeologico sono superate. Ma il Tar ha accolto tutte le argomentazioni di Rfi, rigettando il ricorso dei proprietari interessati. Le operazioni vanno avanti (salva la possibilità di un ulteriore appello al Consiglio di Stato) e per ora sono accantonati i progetti alternativi (sottopasso nell'intersezione con la S.P. 24 Olbia-Loiri e tracciato parallelo a quello oggi previsto, ma a maggiore distanza dai lotti edificati).

