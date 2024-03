Stop al carbone ma non nell’Isola 

Entro l’anno prossimo l’Italia smetterà di bruciare carbone per produrre energia elettrica. È il traguardo confermato ieri dal ministro dell’Ambiente durante il question time alla Camera, ed è a portata di mano. A un patto: prendere in considerazione solo l’Italia continentale, lo Stivale. Perché la frase completa pronunciata da Gilberto Pichetto Fratin a Montecitorio è stata: «Sul fronte della produzione elettrica è indispensabile innanzitutto citare l’obiettivo intermedio di abbandono del carbone nel mix di generazione elettrica a partire dal 31 dicembre 2025 (phase out dal carbone). Si tratta di un traguardo molto vicino nel tempo e che dai recenti aggiornamenti nell’ambito della revisione del Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) potrà sicuramente essere confermato per tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sardegna, dove sarà realizzabile tra il 2026 e il 2028».

Il mix energetico

Quanto al resto del paniere energetico, Fratin ha dipinto un quadro tutto sommato rassicurante. Gli assalti Houti al traffico commerciale nel Mar Rosso non dovrebbe intaccare in modo irrimediabile il nostro approvvigionamento di petrolio, la capacità produttiva di energie rinnovabili cresce in modo soddisfacente, in particolare nel Meridione, e anche l’approvvigionamento del gas non crea angosce: nel peggiore dei casi ci troveremo a fronteggiare un innalzamento del prezzo ma non una scarsità allarmante. In ogni caso i rigassificatori sono «opere strategiche per la sicurezza energetica nazionale».

«Cincischiate»

Dall’opposizione si segnala per durezza la replica del M5S, che accusa il ministro azzurro di «vivere su Marte» e di «cincischiare sulla transizione», gli rimprovera di continua a investire sul gas e di avventurarsi «in improbabili scenari nucleari» mentre dovrebbe puntare sul solare, che «sta crescendo a un ritmo sostenuto e continuerà a farlo, sia per via delle installazioni su larga scala sia per l’aumento dell’autoconsumo, riuscendo a raggiungere la quota di 1 milione di addetti nel settore già al 2025 e anticipando di 5 anni le stime che prevedevano il raggiungimento di quella stessa quota al 2030». Quanto ai combustibili tradizionali l’invito è a smettere «di propinarci la solita narrazione trita e ritrita e di perseverare sul fossile», ma senza accenni ai tre anni di tempi supplementari al carbone che spettano alla Sardegna.

