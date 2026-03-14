Stop al cantiere per la torre-faro 

Dietrofront a sorpresa. Cantiere rinviato a data da destinarsi e piste regolarmente aperte domani nel campo di atletica leggera intitolato a Riccardo Santoru, in via degli Sport.

Lo comunicano dal Servizio sport, cultura, spettacolo, turismo e tempo libero del Comune, spiegando che la programmata chiusura dell’impianto è stata revocata «in quanto i lavori sono stati rinviati a data da destinarsi». Si tratta di un intervento importante, che riguarda il posizionamento della seconda “torre faro” che consentirà una migliore illuminazione notturna delle piste di atletica. Operazione che per potersi svolgere in sicurezza obbliga a chiudere tutto l’impianto. Ma per ora non se ne farà nulla. Dal Comune non spiegano le ragioni del rinvio dei lavori, limitandosi ad annunciare che sono stati riprogrammati e che si svolgeranno «presumibilmente intorno a metà aprile».

RIPRODUZIONE RISERVATA