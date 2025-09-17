Stop al bus-navetta fra i tre paesi 

Stop (temporaneo) al bus-navetta estivo tra Villaputzu, Muravera e San Vito: dopo tre mesi, nonostante ci siano a disposizione centocinquantamila euro per il proseguimento del servizio, la navetta dal 16 settembre – così come da quando il servizio è stato avviato, nel 2013 - è rientrata ai box.

I fondi

La somma è stata messa a disposizione dalla Regione grazie all’impegno del sindaco di Villaputzu (e consigliere regionale di maggioranza) Sandro Porcu che a novembre dello scorso anno ha presentato un emendamento per estendere, appunto, il servizio bus navetta. L’intento era quello di partire nel giro di pochi mesi, o comunque entro il 2025. «Purtroppo – spiega Porcu – ci sono stati alcuni intoppi burocratici. Dalla Regione stanno valutando quale sia la procedura migliore per l’affidamento del servizio. Occorre cioè approfondire se è possibile estendere l’attuale collegamento oppure se è necessario andare avanti con due servizi differenti». Tradotto: una sola ditta oppure una per il periodo estivo e un’altra (da individuare tramite bando di gara) per quello invernale. Non solo: «In un primo momento – aggiunge Porcu – si era stabilita una gestione da parte dell’Unione dei Comuni del Sarrabus ma, per questioni tecniche, non è possibile. Occorre dunque individuare un Comune capofila cui affidare il finanziamento».Il bus navetta, sempre grazie a un finanziamento regionale, è stato istituito per la prima volta dodici anni fa, ma solo da giugno a settembre. Il progetto prevedeva l’avvicinamento tra i porti e i Comuni costieri, per questo la tratta all’inizio – una corsa più o meno ogni due ore - era soltanto quella compresa tra Porto Corallo e Muravera al costo di un euro (è il costo del biglietto ancora oggi). Per i primi cinque anni il Comune di San Vito è così rimasto fuori, solo nel 2018 – grazie ad una battaglia condotta dal sindaco Marco Antonio Siddi – è stato ricompreso nel tragitto. In contemporanea i cittadini (e gli altri sindaci) hanno portato avanti la battaglia per estendere il servizio tutto l’anno.

La prospettiva

Lo scorso anno la svolta grazie al sindaco di Villaputzu Sandro Porcu. I tempi di attuazione però si stanno dilatando: «È il momento – conclude Porcu – di tornare alla carica, la navetta è fondamentale soprattutto in questo periodo storico, visti i disagi che il Sarrabus sta accusando per i lavori infiniti sul ponte di ferro». La tratta invernale sarà diversa da quella estiva, la navetta cioè unirà i tre paesi senza arrivare a Porto Corallo (si fermerà nel quartiere di Santa Maria). A San Vito sono previste diverse fermate (in estate ce n’è solo una). L’auspicio è che questa appena terminata sia davvero l’ultima stagione con il servizio solo estivo.

