Stop al baratto amministrativo 

Il Consiglio comunale boccia la mozione della minoranza sul cosiddetto baratto amministrativo. Niente da fare, a Serramanna, per la proposta del consigliere di Serramanna Futura Carlo Pahler. Il sistema che prevede esenzioni dal pagamento dei tributi e tasse comunali in cambio di attività di collaborazione, da parte del debitore, in interventi di pulizia, abbellimento di aree verdi, piazze e strade comunali.

La bocciatura

«La proposta è lodevole, ma presenta difficoltà di applicazione pratica e gli uffici sono sovraccarichi per le altre attività», ha spiegato il sindaco Gabriele Littera in Aula. Carlo Pahler, con la sua mozione, puntava «all’adozione delle linee guida per la concretizzazione del baratto amministrativo che aprirebbe alle iniziative di sostegno ai cittadini in difficoltà per la crisi che si ripercuote inevitabilmente sulla capacità di far fronte al pagamento dei tributi, anche locali». Carlo Pahler ha ricordato polemicamente «che la stessa proposta era stata presentata nel 2015 da consiglieri che ora sono in maggioranza. Strano che oggi non vada più bene». Il sindaco nella replica ha ricordato che «quello che si sta facendo per supportare le fasce deboli, dai buoni alimentari al sostegno per il canone di locazione e per il pagamento di tributi e tasse è già importante. Questi ed altri interventi, come la dilazioni in sei rate della Tari per il 2023, vanno in questa direzione: facciamo il massimo per consentire ai cittadini di onorare tutte le scadenze».

Le alternative

Gabriele Littera ha parlato «delle misure del reddito di inclusione sociale, con i percettori che si mettano a disposizione per rendere un servizio, o come volontari di supporto nella pulizia di aree del paese». Secondo il sindaco «la finalità della mozione è ottima, la forma non so: facciamo poi i conti con la capacità del personale di assolvere a queste richieste». In Aula al momento del voto la proposta è stata bocciata da lla maggioranza.

