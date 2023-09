Stop ai vincoli nel centro matrice 

Il centro storico conserva gli elementi identitari e i vincoli urbanistici restano, nel resto della città i residenti hanno di nuovo la possibilità di disporre dei propri immobili liberi dalle norme di salvaguardia. Dopo un travagliato iter durato 20 anni, il Consiglio comunale di Sanluri ha approvato il Piano particolareggiato di antica e prima formazione che comprende il centro storico e il centro matrice. In città riprende così respiro l’attività edilizia in quella parte rimasta per tanto tempo “bloccata” alla sola manutenzione straordinaria.

L’iter travagliato

La fine di un tortuoso iter del Piano è arrivata con la prima stesura in Aula nel 2018 e il transito in Regione. Quello che sembrava un lavoro finito, fu l’origine di un nuovo percorso, avviato in seguito alle proteste dei residenti e dei titolari di negozi che lamentavano i troppi vincoli che ingessavano l’area del centro matrice. «In sintesi – dice l’assessore all’Urbanistica, Paolo Usai – è successo che il centro matrice, individuato dalla Regione, risultava più esteso del centro storico e, cosa ancora più grave, doveva rispettare gli stessi vincoli, pur non essendo costruzioni di pregio, massimo 30 anni di vita. Per fare un esempio: gli infissi in legno, le case al massimo con due piani, le tegole curve, vietate le vetrate che si affacciano sulle strade che significherebbe negozi senza vetrine nelle vie Roma, Carlo Felice, Sassari, Trieste e Garibaldi».

Cosa cambia

Il Comune ha revocato il Piano e, dopo il via libera della Regione e della Tutela del paesaggio di Oristano, è tornato in Aula per l’approvazione definitiva. «I cittadini – afferma il sindaco Alberto Urpi – hanno di nuovo la possibilità di disporre delle proprie case senza i limiti imposti per gli edifici storici. Potranno utilizzare infissi in legno, metallo o pvc. Ammesse ristrutturazioni importanti, come cambiare le facciate delle abitazioni, aumentare le volumetrie, ad esempio l’altezza degli immobili, modificare parti esterne come buttare giù un balcone. Naturalmente per ogni caso, come sempre, sarà valutato il progetto». Il primo cittadino ricorda «l’importanza di salvaguardare le 80 unità sotto tutela, tutte nel cuore della città, chiuse fra le vecchie mura» ma anche «la bontà di uno strumento edilizio, linfa dell’economa interna che, tramite gli interventi sbloccati sugli immobili, creano lavoro alle imprese locali».