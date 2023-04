Stop ai vecchi mastelli sul litorale: domani scatta il ritiro 

Vecchi mastelli banditi anche nel litorale. Dopo il centro storico e i quartieri di Quartello e Pitz’e Serra, l’operazione di verifica - e sanzione per i recidivi - prosegue nell’abitato quartese del lungomare. Una campagna di riordino per consentire l’entrata a regime del nuovo appalto di igiene urbana, ma anche una strategia contro l’evasione.

«Gli accertamenti effettuati nella zona rossa, con riferimento al periodo compreso tra il 20 e il 29 marzo», fanno sapere dal Comune, «hanno portato al ritiro di quasi 400 mastelli, 396 per la precisione. Conseguentemente nello stesso periodo hanno provveduto a prendere possesso dei nuovi bidoni altri 204 utenti, per un totale di 668 contenitori dotati di microchip consegnati».

Domani il programma prevede l’avvio delle verifiche nelle zone azzurra e marrone, che interessano le abitazioni del lungomare, quindi lato mare e lato collina rispetto al viale Leonardo da Vinci. «Anche in questo caso tutti i contenitori non conformi alla raccolta delle principali frazioni di rifiuto differenziate, secondo il calendario previsto e le modalità facenti parte dell’appalto, verranno eliminati», annunciano dal Municipio. «Si procederà inoltre alla bollinatura delle frazioni non conformi, in modo che gli ispettori della Vigilanza ambientale possano procedere con i relativi controlli. Sebbene non sia sempre possibile riscontrare l’utenza, per i casi accertati al termine delle verifiche si procederà con l’emissione dei verbali».

