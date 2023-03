Stop ai vecchi bidoni, sacchi di spazzatura lasciati ovunque 

Lo stop all’utilizzo dei vecchi contenitori per i rifiuti, che non vengono più ritirati, non è piaciuto agli incivili che stanno disseminando di rifiuti la città.

Pur di non andare a Sa Serrixedda a ritirare i nuovi contenitori con il chip, probabilmente perché non sono iscritti nemmeno alla Tari, i maleducati lasciano i bustoni pieni di spazzatura nel bel mezzo dei marciapiedi come successo nei giorni scorsi in via Porcu e in via Turati. Ma ieri hanno fatto pure di peggio. Scarti di macelleria, resti di carne in decomposizione, chiusi dentro alcune buste, sono stati lasciati in un angolo di via Vittorio Emanuele davanti alle case e alle attività commerciali. Un odore insopportabile ha avvolto tutta la zona. I residenti hanno subito allertato la Polizia locale e la De Vizia che ha provveduto a ritirare le buste lasciate da non si sa chi. Dopo la raccolta è rimasto ancora il tanfo insopportabile.

E mentre in via Porcu le buste non conformi già contrassegnate con un bollino sono state ritirate, peggiora la situazione in via Turati dove il cumulo di sacchi neri è addirittura aumentato. In base alla solita regola che rifiuto chiama rifiuto, c’è chi ha ben pensato di continuare a depositare spazzatura laddove qualcuno lo aveva già fatto. E c’è chi in una delle buste ha lasciato anche un biglietto “Ti ho visto, riprenditi i sacchi o ti denuncio. Ineducato!”. Per non parlare della nuova vergogna all’angolo tra via Bonaria e via Rosas con cumuli di buste e ingombranti. Sembra una guerra impari questa contro i maleducati.

Eppure il Comune aveva lasciato un grande margine di tempo ai ritardatari per sostituire i vecchi bidoni con quelli nuovi con il chip. E bisogna ribadire che tutti i contenitori erano stati regolarmente consegnati a suo tempo dalla De Vizia casa per casa. La conferma che evidentemente non si vuole avere il bidone con il chip che permette di essere identificato per continuare a gettare rifiuti senza differenziare.

Dal 6 marzo è stata messa la parola fine all’utilizzo dei vecchi contenitori per i rifiuti e gli operatori della De Vizia hanno cominciato i controlli assieme agli agenti della Polizia locale.