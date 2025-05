Stop ai treni per Cagliari, il caso arriva in Aula 

Approda non senza preoccupazione in Consiglio comunale a Carbonia la questione legata ai lavori di potenziamento della linea ferroviaria che comporterà dal prossimo primo luglio al dicembre del 2026 lo stop ai collegamenti ferroviari e l’uso degli autobus nella tratta fra Carbonia-Iglesias e Decimomannu. Con una interpellanza urgente rivolta al sindaco Pietro Morittu, il consigliere di maggioranza Luca Grussu chiede garanzie per ridurre i disagi: «L’uso degli autobus sostitutivi allungherà il tempo di percorrenza già oggi cospicuo, chiediamo alla Giunta di interloquire con la Regione per istituire corse dirette Carbonia-Cagliari quantomeno in determinati orari della giornata».

Non si tratta dell’unica preoccupazione espressa dal consigliere: «Occorre anche garantire un numero adeguato di autobus climatizzati e con posti sufficienti visti anche i casi precedenti in cui i passeggeri sono rimasti a terra per mancanza di posti». Infine, Luca Grussu suggerisce di elaborare una verifica della situazione «di concerto con gli altri Comuni del Sulcis Iglesiente». Al posto del treno, da Carbonia, Iglesias e Villamassargia Arst gestirà un servizio navetta di pullman sino a Decimomannu, da dove poi si proseguirà in treno.

