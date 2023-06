Stop ai tavolini aIl’aperto, il Tar congela la decisione  

«Consente alla società ricorrente di continuare l’attività all’aperto, fermo restando il divieto di propagazione della musica dall’interno all’esterno del locale». Il presidente del Tar Sardega, Marco Buricelli, ha accolto ieri l’istanza cautelare presentata dagli avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori per conto Ninnos, uno dei due locali di piazza San Domenico, nel cuore di Villanova, a cui era stata sospesa dal Comune per 30 giorni la concessione del suolo pubblico per mettere i tavolini all’aperto. Oggi il Tribunale amministrativo regionale potrebbe pronunciarsi anche sul ricorso cautelare urgente presentato dai legali del “Florio”, il secondo locale che aveva ricevuto analogo provvedimento a firma del dirigente del servizio Attività produttive del Comune, Alessandro Cossa.

Il decreto presidenziale depositato sospende gli effetti dell’ordinanza comunale sino al 12 luglio, giorno nel quale è fissata la camera di consiglio per discutere l’istanza cautelare vera e propria presentata dagli avvocati Mura e Atzori. Il provvedimento di sospensione per 30 giorni (dal 16 giugno al 15 luglio compresi) era stato preso sulla base di un verbale della polizia locale, intervenuta per la musica che dai locali si sarebbe propagata in piazza. Il presidente del Tar ha ritenuto di dover bilanciare gli interessi in campo: quello di consentire la tranquillità di chi vive nel quartiere e quello garantire il lavoro agli esercizi pubblici presenti, soprattutto visto che sta iniziando la stagione estiva. Per questo ha sospeso il provvedimento del Comune, ma ha stabilito che la musica non si dovrà sentire fuori dai locali. In più il Tar ha chiesto al Suape chiarimenti sulal vicenda.

