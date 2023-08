«Stop ai sovranismi» 

«È difficile per i sovranismi spazzare via la democrazia in Europa, che rispetto alle altre potenze continentali è lenta, pesante: quindi è difficile che si cambi rapidamente la rotta, c’è il vantaggio di una maggiore stabilità». Lo ha detto il senatore ed ex premier Mario Monti all'incontro “L'Europa s'è destra? Come i sovranismi stanno spazzando via la democrazia in Europa”. «Da noi - ha proseguito - possono succedere cose sgradevoli in singoli Paesi, ma senza cambiare la struttura a livello Ue».