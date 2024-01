Stop ai rifiuti nelle ex Fornaci, sbarrato dopo mesi il cancello 

D’ora in poi camion e camioncini avranno più difficoltà a scaricare cumuli di rifiuti nelle ex Fornaci Picci in via Brigata Sassari. Per cercare di mettere una pezza a una situazione già estremamente critica, il Comune ha provveduto a chiudere il vecchio cancello e a bloccarlo con catene e lucchetti, proprio per evitare gli accessi incondizionati.

Purtroppo però nulla impedisce di continuare a entrare a piedi a scaricare buste di indifferenziato e quant’altro perché sono numerosi i varchi nella rete e proprio a fianco al cancello era già da tempo stato buttato giù il muretto.Ma tant’è: la chiusura del cancello consentirà almeno di impedire l’abbandono di materiale più ingombrante e in grande quantità come macerie, mobili e così via. Senza considerare che all’ingresso già da tempo ci sono carcasse d’auto e persino una betoniera.

In attesa degli annunciati lavori che dovrebbero far rinascere il polo industriale con alloggi popolari e servizi per la città, compresi spazi per le associazioni di volontariato, attività culturali e di spettacolo, le Fornaci sono da anni un letamaio. Cumuli di rifiuti fanno capolino tra casupole e travi pericolanti che potrebbero crollare da un momento all’altro. Negli stessi spazi dove qualche anno fa era stato portato avanti l’intervento di bonifica dell’amianto ed erano stati rimossi tutti i rifiuti.

E così sembrano lontanissimi gli anni in cui la fabbrica in via Brigata Sassari, dove si producevano anche pianelle e tegole, era considerata una delle più importanti di Italia.

