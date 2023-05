Stop ai rifiuti di Macchiareddu 

«La Villaservice di Villacidro, individuata quale discarica di soccorso al termovalorizzatore di Macchiareddu, costretto a fermarsi per 60 giorni, non potrà accogliere il rifiuto indifferenziato dei Comuni del Sud Sardegna, a garantire il servizio si è offerto il Consorzio industriale di Oristano». Lo comunica il commissario della Provincia del Sud Sardegna, Mario Mossa, attraverso un’ordinanza «urgente al fine di evitare l’interruzione di un pubblico servizio», dettata dalle condizioni dell’impianto di digestione di Villaservice fermo dal 2020 per lavori e l’impianto di compostaggio per sequestro giudiziario da luglio 2021.

L’ordinanza

Per 45 giorni, i rifiuti dei Comuni del Sud Sardegna dovranno conferire il secco prioritariamente al Consorzio di Oristano, fino alla capacità di trattamento stimata in 30-35 tonnellate giorno, solo successivamente la Villaservice potrà aprire le porte. Spetta alla Tecnocasic individuare i Comuni da dirottare ad Oristano, sulla base delle distanze e quantitativi, con l’obbligo di informare la Provincia e gli altri enti preposti al controllo. I Comuni del Medio Campidano, esclusi dall’elenco, potranno conferire direttamente il secco, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo del 2003 sui “rifiuti ammessi in discarica”.

L’Arpas

«Il provvedimento della Provincia – spiega Mossa - supportato dalla Regione, nasce anche dai dati del 23esimo rapporto dell’Arpas Sardegna sulla gestione del biodegradabile in discarica nel 2021, quando la quantità è stata di 87 chilogrammi per abitante, rispetto ai 70,8 del 2020, superando il limite di 81 chilogrammi imposto dalla normativa comunitaria». L’Arpas precisa che il «Sud Sardegna è stato penalizzato dal ridotto apporto alla termovalorizzazione e dallo smaltimento dell’organico del 47 per cento delle sue potenzialità, legato alla situazione straordinaria dell’impianto di Villacidro, si spera che non si ripeta negli anni a venire». Fra l’altro «è l’unica Provincia in cui il numero di Comuni in premialità è diminuita, da 103 nel 2020 a 98 nel 2022», nonostante la virtuosità dei cittadini nella raccolta differenziata, col un dato intorno all’80 per cento, il massimo di 85,89 a Sardara e 83.65 a San Gavino.