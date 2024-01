«Stop ai rapporti con gli atenei israeliani» 

Una mozione per chiedere all’Università di Cagliari di prendere le distanze da Israele e di interrompere tutti i rapporti di collaborazione. Accompagnato da circa mille firme di studenti il documento sarà discusso il 30 gennaio in Senato accademico che dovrà decidere se approvarlo o meno. Nella mozione si chiede al rettore Francesco Mola, al direttore Aldo Urru e allo stesso Senato accademico di «adottare una risoluzione di solidarietà con la popolazione di Gaza e con tutte le vittime civili, condannare le punizioni collettive e l’incessante attacco ai civili, alle istituzioni educative e agli ospedali in quanto beni di carattere civile ovvero non militare, impegnarsi in atti tangibili di solidarietà e partnership con le istituzioni universitarie palestinesi, affermare che per porre fine alla violenza si deve porre fine alla sua causa principale: l’apartheid e l’occupazione israeliana dei territori palestinesi».

L’intesa

Nel mirino un «accordo valido fino al 2024 con l’università di Haifa», scrivono gli studenti che chiedono di rescindere l’accordo di ricerca con l’Ateneo di Haifa e ogni altro eventuale accordo». La mozione sarà esaminata solo a fine mese ma nel frattempo l’Università di Cagliari, in una nota, «ribadisce e afferma con forza e determinazione la sua vocazione di luogo di ricerca, di studio e di alta formazione, un luogo inclusivo dove vengono accolte tutte le componenti della società civile. Pertanto, è evidente che nessuna presa di posizione netta possa essere assunta nei confronti di ideologie politiche, né contro né a favore».

L’unica posizione dell’ateneo sardo, «in linea con gli atenei italiani e con la Crui, è di assoluta neutralità e imparzialità». Infine l’Università di Cagliari «rimarca la sua ferma condanna agli atti di violenza e di barbarie che quotidianamente avvengono negli scenari di guerra, non solo nel conflitto israelo-palestinese, ma anche nelle altre nazioni del mondo».

La polemica

«Anche la Sardegna ha la sua Harvard, covo dell’antisemitismo americano», attacca Franco Turco, vicepresidente nazionale dei Liberaldemocratici Europei, che condanna un eventuale futuro stop alle collaborazioni didattiche con le università israeliane.

RIPRODUZIONE RISERVATA