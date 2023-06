«Stop ai pullman (vuoti) che girano in città» 

La disperazione dei residenti di via Azuni, ma anche di piazza Zanetti e via Martini, non può rimanere inascoltata. Decine di famiglie non riescono più a vivere perché davanti alle loro abitazioni, a ridosso del centro storico, i bus dell’Arst, ma anche quelli privati, si fermano e in questa stagione di gran caldo i motori restano accesi per far lavorare l’impianto di aria condizionata. Risultato, dalle 4.30 all’una oltre 50 mezzi sostano sotto le finestre degli appartamenti costringendo chi ci abita a vivere da recluso. E visto che questa situazione va avanti da anni, e visto che l’amministrazione comunale non è ancora riuscita a trovare una soluzione («quel punto di sosta è indispensabile per il traffico verso Montresta, Villanova e Alghero mentre d’inverno è utilizzato dagli studenti», va ripetendo il sindaco), si fa avanti la minoranza consiliare.

L’accusa

«Bisogna subito aprire un tavolo tecnico con Arst e Regione, al quale vorremo essere invitati anche noi come gruppi di opposizione, per trovare soluzioni». Rosalia Acca, consigliere di minoranza prende posizione a nome suo e del suo raggruppamento. «Spiace riscontrare tanto malcontento da parte dei cittadini - afferma Rosalia Acca - mentre di contro assistiamo al continuo rinvio delle problematiche e l’incapacità di sindaco e Giunta di trovare soluzioni. Siamo convinti che Bosa meriti un Piano del traffico e dei trasporti interni degno di una località turistica, nonché polo di riferimento per importanti servizi quali scuole e sanità sia ospedaliera che territoriale».

La proposta

Ed allora ecco alcune proposte concrete per il breve e medio termine al fine di superare le criticità. «L’Arst – sottolinea Acca - è proprietaria di un’area importante alle porte della città, dove potrebbe essere realizzata una stazione autobus degna di questo nome, con servizi annessi. Per l’immediato, chiediamo invece di valutare la possibilità di accedere in centro e alle fermate previste dal percorso con minibus lasciando alle porte della città quelli più grandi, spesso vuoti, che creano disagi ai residenti, nonché danni al manto stradale, costringendo il Comune ad un esborso di risorse per il ripristino. È necessario ripensare all’efficacia ed efficienza dei servizi di trasporto ma il sindaco Casula ho capito che vive un’altra Bosa, la sua».

RIPRODUZIONE RISERVATA