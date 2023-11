«Stop ai progetti del Pnrr? No, procedono regolarmente» 

Stop ai progetti già appaltati del Pnrr? Il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda dice che al Comune non è mai arrivata alcuna comunicazione su tagli e stop. «Andiamo quindi avanti. Il Comune di Sinnai ha fatto la sua parte riuscendo anche ad appaltare tutti i progetti in programma. A noi non è mai arrivata alcuna comunicazione ufficiale. Quindi non ci sono motivi per fermarci».

Nel giugno scorso è stato appaltato il progetto per la realizzazione del "Polo dell'associazionismo" che sorgerà nell'ex mattatoio (3.295.528 euro) e della “Fabbrica della creatività”, che sarà invece ricavato nell’ex cinema Roma (957.177 euro). Appaltati anche i lavori per la realizzazione della piscina comunale (3.300.000 euro) e lavori di forestazione per 1.300.000 euro. Appaltato anche il progetto per la demolizione e ricostruzione della scuola media di Via Caravaggio (3.185.521 euro). Già appaltati i lavori per la realizzazione di un asilo nido per 919mila euro, mentre sono in corso i lavori per la mensa scolastica di via Libertà.

«Tutto è stato fatto a termine di legge: credo sia davvero impossibile – dice il sindaco Anedda – bloccare progetti già appaltati. Abbiamo lavorato in silenzio. Abbiamo avanzato le nostre richieste. I fondi chiesti col Pnrr sono arrivati. Tanti altri - chiude il sindaco Anedda - li hanno concessi la Regione e lo Stato. Costruiremo anche la caserma dei carabinieri con quasi due milioni di euro».

