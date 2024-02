Stop ai pesticidi, retromarcia Ue Von der Leyen: «Ora più incentivi» Meloni: «Vittoria anche italiana» 

Una doppia retromarcia e un mantra destinato a segnare la campagna per le Europee: «Ascoltiamo gli agricoltori». Ursula von der Leyen conferma all'Eurocamera la linea morbida adottata sulle proteste dei trattori e annuncia il ritiro del contestatissimo regolamento sui pesticidi, finito invero da tempo su un binario morto. Ma quella della Commissione è una duplice mossa per venire incontro alle manifestazioni che stanno infiammando l'Europa: nella nuova raccomandazione sui target per il taglio delle emissioni nel 2040 ad essere esclusi sono proprio i limiti per il settore agricolo.

La marcia non si ferma

Nel secondo giorno di plenaria, alle porte dell'Eurocamera a Strasburgo arrivano centinaia di manifestanti e una cinquantina di trattori, con l'effetto di un blocco temporaneo degli edifici. La protesta in Alsazia non ha la violenza e la veemenza di quella di Place Luxembourg a Bruxelles ma è diretta sempre allo stesso destinatario: l'Ue. Il dietrofront dell'Europa sui pesticidi non ferma neanche la marcia dei trattori in Italia. La protesta continua e punta dritto sulla Capitale e al palco di Sanremo. Il fronte degli agricoltori, però, non è compatto. «Venerdì vedrete un corteo con i trattori sul Raccordo di Roma» ha detto il leader di Riscatto agricolo, Salvatore Fais, il movimento che in poche settimane ha già raccolto numerose adesioni e mosso decine di mezzi radunati ora sulla Nomentana.

Il ruolo rivendicato

Von der Leyen risponde annunciando il ritiro della proposta di regolamento sui pesticidi e rinvia le misure sui fitofarmaci, di fatto, alla prossima legislatura. Una scelta di fronte alla quale Roma rivendica un suo ruolo. «Questa è anche una nostra vittoria, fin dal suo insediamento il governo sta lavorando per coniugare produzione agricola, rispetto del lavoro e sostenibilità ambientale», sottolinea la premier Giorgia Meloni. «I trattori costringono l'Ue a rimangiarsi le follie imposte dalle multinazionali e dalle sinistre», incalza Matteo Salvini. Del resto la linea morbida della Commissione è anche quella della grandissima parte dei partiti europei. In Aula Manfred Weber sottolinea come sia il Ppe «il partito degli agricoltori» confermando l'obiettivo dei Popolari di strappare una fetta non marginale di elettorato a sovranisti e nazionalisti. Elly Schlein, a Strasburgo per fare il punto con i suoi colleghi europei: «Mi fa ridere vedere Giorgia Meloni rivendicare la scelta di ritirare la proposta sui pesticidi, già bocciata da quest'Aula. È il suo stesso governo che ha sostenuto la Pac contro cui si muove questa protesta e non ha prorogato l'esenzione Irpef», sottolinea la segretaria dem annunciando per il 26 febbraio al Nazareno un incontro con le sigle agricole.

Il testo finale

Von der Leyen, che milita nello stesso partito di Weber, in Aula non si ferma al dietrofront sui pesticidi e richiama all'uso di «sussidi pubblici» per dare «più incentivi» alla categoria. «Gli agricoltori vanno rispettati, servono redditi più equi e servono sforzi per ridurre la burocrazia», le fa eco il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Bruxelles decide di dare un altro calcio al Green Deal escludendo gli agricoltori dai nuovi target intermedi per il clima. Il possibile sforzo di riduzione del 30% rispetto al 2015 chiesto agli agricoltori nelle bozze della proposte, nel testo finale sparisce.

