Stop ai parcheggi selvaggi  nella strada per Cala Pira 

Caos a Cala Pira, soprattutto nei fine settimana, a causa della sosta selvaggia. Per questo il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni ha inasprito i controlli ed emesso una nuova ordinanza che vieta la sosta in tutta la stradina adiacente al parcheggio a pagamento comunale. «Purtroppo - spiega il primo cittadino – la sosta selvaggia stava impedendo la regolare circolazione. Adesso provvederemo ad installare anche la segnaletica».

Già dallo scorso anno invece è vietato sostare nella stradina adiacente a quella principale, che dalla Provinciale 18 conduce, appunto, alla spiaggia. «Il fatto – aggiunge Murgioni – è che le persone, non trovando più posto nei parcheggi autorizzati, lasciano in sosta i veicoli in una stradina destinata a fascia antincendio e al transito dei veicoli addetti allo spegnimento degli stessi». Auto in sosta che costituiscono un pericolo per l’incolumità pubblica «proprio perché essendoci sterpaglie secche potrebbe divampare un incendio e non sarebbe semplice passare dal momento che ci sono auto parcheggiate in maniera selvaggia».

L’unico modo regolare, insomma, per raggiungere Cala Pira è sostare a pagamento nell’area comunale (10 euro al giorno). Dal prossimo anno dovrebbe invece scattare il numero chiuso: l’ipotesi è di un massimo di circa 700 persone per volta. «Per questa stagione - conclude Murgioni - non abbiamo fatto in tempo, stiamo attendendo che vengano eseguiti i lavori per la realizzazione di un parcheggio tecnologico e ricco di servizi. Lavori già appaltati». (g. a.)

