Stop ai nuovi impianti eolici per diciotto mesi 

I signori del vento dovranno rivedere i loro programmi. E qualcuno a Villa Devoto parla già di legge “Salva-Sardegna”. Da qui ai prossimi diciotto mesi sarà vietato realizzare nell’Isola nuovi impianti di energia da fonti rinnovabili che incidono direttamente sull’occupazione del suolo. È scritto nel disegno di legge approvato ieri dalla Regione e che molto presto approderà nell’Aula del Consiglio regionale. È la risposta (annunciata) della governatrice Alessandra Todde alle 809 richieste di allaccio nel territorio sardo, corrispondenti a qualcosa come 58 Gigawatt di potenza. Tutto questo – ha dichiarato con fermezza dopo la seduta – comporterebbe «una modifica irreversibile del territorio dell’Isola, e questo noi non lo possiamo permettere». Del resto, «pensate solo ai plinti (le basi su cui verrebbero installate le pale ndr.): abbiamo contato che andrebbero a occupare ben 135 ettari di superficie».

Gli strumenti

Nell’arco di questi diciotto mesi dovranno essere messi in campo due strumenti importanti. Innanzitutto la Regione dovrà provvedere all’individuazione delle aree idonee all’installazione degli impianti, in secondo luogo bisognerà adeguare il Piano paesaggistico regionale alle aree interne. «In questo momento c’è un vuoto normativo», ha spiegato Todde, «e noi ci siamo presi del tempo per mettere a punto delle regole, per negoziare con lo Stato per la mappa delle aree idonee anche in Conferenza Stato-Regioni, sia per l’apertura della revisione della paesaggistica. Che, lo ricordo, non è una competenza primaria della Regione ma è condivisa. Quindi deve essere negoziata». E, «mentre cerchiamo di mettere ordine, non vogliamo assistere a quello a cui stiamo assistendo in questi mesi, cioè al liberi tutti».

Procedure in corso

La moratoria si applica «anche agli impianti le cui procedure di autorizzazione o concessione sono in corso al momento dell’entrata in vigore della legge». Mentre sono esclusi quelli per la produzione da fonti rinnovabili che siano finalizzati all’autoconsumo e che rientrano nell’ambito delle comunità energetiche. Questo perché – ha sottolineato la presidente – «il nostro non è un intento punitivo, così abbiamo voluto salvaguardare l’autoconsumo e la possibilità di infrastrutturare gli edifici».

«Inerzia prima di me»

Alessandra Todde non risparmia critiche a chi è stato in carica prima di lei: «Questa situazione fertile per la speculazione non è stata creata in un mese o negli ultimi tre di campagna elettorale, è stata creata negli ultimi tre, quattro anni, in cui la voce della Regione non si è mai sentita».

Ma diciotto mesi sono sufficienti per attivare le due vie maestre, ovvero la mappa delle aree idonee e la revisione della paesaggistica? «Io in realtà spero di usarne sei. Diciotto mesi è un contesto cautelativo. Ma voglio essere chiara: non c’è alcun intento punitivo nei confronti della transizione ecologica che deve avvenire. Abbiamo ancora due centrali a carbone che devono essere dismesse». Il fatto è che «siamo noi a dover decidere del nostro territorio: dove fare gli impianti, dove dislocarli, e come questi impianti devono essere utili rispetto al piano energetico regionale». D’altra parte, fa notare, «in Sardegna si registra un consumo di 1,5 Gigawatt annui, e abbiamo richieste per più di 58: un’occupazione fuori misura che preoccupa». Ora, «vogliamo rispettare le norme europee, e porre rimedio con percorsi strutturali, per fare questo ovviamente c’è bisogno di tempo, ma speriamo che serva molto meno di diciotto mesi».

I rischi

Da tempo si parla della possibile impugnazione di un provvedimento del genere, ma la cosa non sembra preoccupare la presidente della Regione che per costruire l’impianto normativo si è avvalsa delle competenze del segretario generale Saverio Lo Russo, ovvero «la persona che ha impugnato le leggi regionali negli ultimi anni, e conosce molto bene quali sono i nostri punti di debolezza e saprà consigliarmi molto bene sulle cose che non dovrò fare». Chi ha scritto il ddl è stato molto attento. La legge nazionale vieta sì le moratorie, ma sulle autorizzazioni per la realizzazione di impianti. Il disegno di legge approvato ieri fa invece riferimento all’«installazione».

L’orientamento

Il ddl è transitorio. Ci si ferma per diciotto mesi per attivare gli strumenti a disposizione. Il più importante? La mappa delle aree idonee. Prima della formazione della Giunta, la presidente aveva incontrato i responsabili degli uffici degli assessorati di Ambiente e Industria, gli stessi che stanno definendo la mappa. A Roma, invece, la bozza del decreto Energia che affronta questo tema è in discussione in Conferenza delle Regioni. «La prima bozza del ministero era irricevibile, il ministero non può pensare di dire alle Regioni dove sistemare gli impianti, per di più disciplinando sulle aree agricole», sostiene la governatrice, «di sicuro ci devono dare le quote ma la localizzazione è prerogativa delle Regioni e noi abbiamo interesse a rivendicarla. Il nostro orientamento, comunque, è quello di procedere su una bozza unitaria che raggruppi più Regioni, anche per avere più forza negoziale».

