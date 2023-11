Stop ai nuovi bus, assessore nel mirino 

«L'assessore ha messo una pietra tombale sulla sicurezza». Così l’opposizione in Consiglio comunale che accusa il consigliere alla viabilità e all’urbanistica, Cristian Mereu, di non aver rispettato gli impegni presi con il borgo di San Gaetano (istituire una linea del bus) e con la zona industriale di Pill’e Matta (eliminare gli incroci pericolosi).

L’attacco

«A distanza di quasi due anni dal suo insediamento e a dispetto delle sue ripetute rassicurazioni di trattative in corso, ha finalmente capitolato», attaccano i capigruppo di “Quartucciu nel cuore”, Michela Vacca e di quello misto, Franco Paderi. «A San Gaetano, i tavoli aperti con il Ctm hanno avuto un esito negativo perché la società non ha alcuna convenienza a istituire una nuova fermata dell’autobus. Stesso discorso nella zona industriale: chiusa qualsiasi concertazione, si fa un flebile tentativo con l'Anas che non ha alcuna competenza sull'argomento e promette un’eventuale rimodulazione delle fasi semaforiche», spiegano gli esponenti di minoranza. «La verità è che il Comune di Quartucciu non ha alcun peso politico negli organi fuori dai propri confini amministrativi».

Il caso Quartucciu Bess

Vacca e Paderi accusano l'assessore Mereu di essere «totalmente inadeguato a difendere il territorio. Ma di questo c'è ben poco da stupirsi: aveva dimostrato tutta la sua incapacità sul progetto Quartucciu Bess (il sistema di accumulo di batterie per alimentare la centrale elettrica che nascerà a Selargius ndr ) in cui ha scelto di assecondare le imposizioni calate dall'alto invece di difendere l'agro, condannando il territorio allo scempio di un'opera che non ha nessuna ricaduta positiva sulla città».

I casi aperti

«Nessuna attività pianificatoria è stata avviata: l'adeguamento del Puc al Ppr, il piano quadro della zona D, l'annosa questione del piano di lottizzazione Le Serre, la definizione del fabbisogno abitativo», attacca Michela Vacca, «e non si vanti di aver portato in discussione in Aula il Pru per l’approvazione definitiva, in quanto il suo apporto alla causa si sostanzia nella partecipazione a una sola riunione con la Regione per la firma dell’intesa».«L’assessorato da lui guidato si attesta nell'assoluta inerzia come fece nei 5 anni precedenti con la Giunta Pulga. I tempi però oggi richiedono coraggio per dare nuovo impulso alla crescita sociale ed economica della nostra città».

