Stop ai negozi natalizi, in via Porcu torna il deserto 

Cala il sipario sui “temporary store” rimasti aperti per il periodo di Natale. E così si riabbassano le serrande in via Porcu.

È finita ufficialmente ieri, con la chiusura dell’ultimo negozio a tempo rimasto aperto anche in questo periodo di fine anno, l’esperienza degli artigiani che hanno esposto le loro creazioni prendendo in affitto locali vuoti da anni.

E così in via Porcu ritorna la desolazione di tantissimi negozi vuoti che vuoi per gli alti costi o per la mancanza di clienti in quella che una volta era la via dello shopping per eccellenza, preferiscono non affittare per lunghi periodi.

«È stata una bella esperienza» spiega Sigismina Vacca che da novembre a ieri ha tenuto aperto un temporary store quasi di fronte al Comune, «le vendite e i clienti non sono mancati e se devo essere sincera, è andata anche meglio dell’anno scorso. Quando si chiude c’è sempre un po’ di tristezza ma sostenere i costi dell’affitto per tutto l’anno non sarebbe facile. Di certo, sarò pronta a tornare con le mie creazioni per le prossime festività».

Gli altri artigiani erano invece già andati via alla vigilia di Natale. E le attività che avevano occupato, in tutto l’anno scorso non erano mai riuscite a sollevare le serrande.

RIPRODUZIONE RISERVATA