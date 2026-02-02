Stop ai mezzi pesanti in via Riu Mortu. Lo ha stabilito il sindaco Tomaso Locci con un’ordinanza firmata ieri: nel tratto compreso tra l’incrocio con via Zuddas e quello con via Terralba, in direzione via San Valeriano, da oggi fino al 31 maggio è vietato il transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate. La misura riguarda anche i mezzi di Ctm e Arst, oltre a quelli di Gesenu, gestore del servizio di igiene urbana. Il transito di questi veicoli, si legge nell’ordinanza, «comporta rischi per la sicurezza stradale, danni alla viabilità locale e pregiudizio all’incolumità pubblica».

Pericoli

Il maltempo e l’aumento delle sollecitazioni dopo le modifiche della viabilità di una settimana fa – con l’inversione tra corsia di circolazione e parcheggi – hanno infatti provocato il cedimento di vecchi ripristini. Sull’asfalto sono quindi tornati gli avvallamenti, che hanno convinto il Comune ad applicare la misura per non rischiare di dover chiudere la strada prima dell’avvio dei lavori di manutenzione. «La tutela dell'incolumità di chi ogni giorno percorre le nostre vie è una priorità assoluta», ha dichiarato Locci. «Siamo consapevoli che purtroppo questo comporterà dei disagi per chi utilizza i mezzi pubblici, ma le linee del Ctm e dell’Arst utilizzeranno percorsi alternativi. Il traffico per automobili e motocicli rimarrà garantito e in sicurezza, anche per evitare disagi alle attività commerciali».

Polemica

Ma in città è subito scoppiata la polemica. «Giorni fa avevo detto che la pista ciclabile, progettata per sostenere un traffico leggero di biciclette, non potesse essere usata per il transito di veicoli senza una valutazione tecnica adeguata. E infatti il giorno dopo è sprofondata», accusa Francesca Congiu (Pd). Duro anche Alberto Corda (Riformatori): «Per anni l’amministrazione non è intervenuta sulla viabilità, via Riu Mortu è stata lasciata degradare fino all’attuale chiusura ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate. A pagarne il prezzo sono studenti, cittadini e attività». Dall'opposizione extraconsiliare, la coordinatrice di FdI Giulietta Marras mette nel mirino la mancata destinazione dei proventi delle multe alla manutenzione stradale: «Su 1,5 milioni di euro annui previsti dalle sanzioni, al netto del Fondo Svalutazione Crediti che li riduce a metà, zero euro sono stati destinati alla sistemazione stradale. È un atto politico, una scelta scellerata della Giunta».