Stop ai lavori nella villa di Vacchi 

Sospensione dei lavori, ordine di demolizione già notificato e acquisizione di parte degli atti in Procura, a Tempio: la nuova super villa di Gianluca Vacchi, a Pantogia, sta dando molto da fare al personale del Comune di Arzachena e ai pm. Si parla del cantiere della nuova residenza extra lusso di Mister Enjoy, un intervento edilizio che, stando a indiscrezioni, è della portata di circa 15 milioni di euro. Il problema è che a gennaio l’Ufficio tecnico del Comune di Arzachena, dopo una serie di verifiche, ha ordinato la sospensione dei lavori. Si parla di circa 400 metri cubi “in eccesso” rispetto al progetto autorizzato. In particolare si parla di vuoti sanitari trasformati in spazi abitabili, di stanze in più e di “maggiore altezza interna rispetto ai locali autorizzati”. Il dirigente dell’Ufficio tecnico ha firmato un’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi che deve essere eseguita o eventualmente impugnata. Nel provvedimento si legge che la proprietà ha già provveduto ad un ripristino parziale, rispetto alle presunte irregolarità rilevate alla fine dell’anno scorso. I lavori della villa sono stati affidati all’impresa arzachenese Filigheddu Costruzioni. La proprietà ritiene comunque di avere operato nel pieno rispetto delle leggi.

L’orgoglio di Vacchi

L’imprenditore bolognese (che è parte lesa in un fascicolo della Procura di Tempio, reato appropriazione indebita) ha parlato più volte pubblicamente della residenza in costruzione a Porto Cervo, villa che si aggiunge a quelle di Bologna e Miami. Vacchi ha confermato a diverse testate nazionali di avere un progetto ambizioso in realizzazione a Pantogia. In occasione della presentazione della docuserie a lui dedicata, Mucho Mas, l’imprenditore influencer ha dato qualche numero della sua “casetta”: 1200 metri quadrati più mille di terrazze, campo da padel, discoteca, 2 lodge con suite, 15 camere. Nome scelto per la residenza da sogno quello della sua bellissima figlioletta, Blu Jerusalema. Il cantiere, però, ha attirato l’attenzione del Settore 2 del Comune di Arzachena (Pianificazione, Urbanistica, Demanio, Edilizia e Antibusivismo) e così sono arrivate le ordinanze.

Tutto in Procura

Anche negli uffici dei pm di Tempio, dove Vacchi è noto in qualità di persona offesa di diversi fascicoli, si lavora sulla mega villa di Pantogia. Non ci sono contestazioni definite, per ora, ma le ordinanze del Comune di Arzachena sono state acquisite. I pm si occupano del rispetto del vincolo idrogeologico nell’area dove sta sorgendo la villa.