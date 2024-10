Stop ai lavori in cimitero, riapre il rondò 

Il cimitero comunale di via Marconi si prepara ad accogliere i visitatori in vista delle celebrazioni per i defunti. Oggi, con l’avvio dell’orario continuato, sarà riaperta la grande rotatoria che si trova a sinistra del camminamento principale, in modo tale da permettere ai parenti di avvicinarsi ai loculi.

Il rondò è interessato da alcuni lavori di messa in sicurezza e consolidamento che saranno momentaneamente interrotti questi giorni per poi riprendere lunedì prossimo.Da oggi e fino a giovedì compreso, il cimitero sarà aperto dalle 8 alle 17,50. Venerdì e sabato dalle 8 alle 16,50 con l’entrata in vigore degli orari invernali. Sabato alle 10,30 sarà celebrata la messa per i defunti con la presenza di tutti i parroci della forania.

Intanto non si placano le proteste per l’odore sgradevole che proviene dalla struttura che ospitava i loculi in alluminio sistemati nella parte che divide il cimitero nuovo da quello monumentale.

Nonostante il trasferimento di tutte le novanta salme e nonostante adesso gli spazi siano vuoti, il problema, complice anche il caldo, non sembra risolto.A quanto pare alcuni liquidi hanno impregnato l’interno delle travi di supporto e in questo momento sono irraggiungibili con le pompe per poterli rimuovere totalmente. L’arrivo del freddo dovrebbe mitigare il problema mentre nel frattempo si cercheranno i fondi per far rimuovere completamente la struttura.

RIPRODUZIONE RISERVATA