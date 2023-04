Stop ai lavori in chiesa, dal pavimento emergono i resti di un antico edificio  

Gli operai stavano rimuovendo il pavimento per sistemare il marmo, come prevede il progetto di riqualificazione della chiesa di Santa Maria Assunta. Qualcuno però ha notato sotto le mattonelle la base muraria di un edificio antico: non c’è nulla di certo ma potrebbe trattarsi di una parte dell’antico castello dei Giudici d’Arborea. I lavori di ristrutturazione si sono quindi fermati e non si sa quando riprenderanno.

La scoperta è avvenuta nella chiesa dove da mesi sono in corso i lavori di ristrutturazione da parte del Comune. I resti dell’antico edificio sono stati scoperti nella prima cappella, quella sulla destra, dove è esposto il simulacro di San Salvatore. L’area è stata completamente recintata dai tecnici in attesa degli ulteriori approfondimenti.

La Soprintendenza

Subito dopo la scoperta, l’amministrazione comunale ha chiesto immediatamente l’intervento della Soprintendenza, e gli esperti sono arrivati a Cabras per un sopralluogo: «Sono emersi alcuni allineamenti murari concentrati nel settore settentrionale dell’edificio - spiega l’archeologa della Soprintendenza Maura Vargiu - Una delle strutture individuate sembra essere pertinente ad una fase edilizia antecedente ai grandi e profondi interventi di rifacimento otto-novecenteschi. Ora si procederà a documentare le murature emerse in modo da acquisire tutte le informazioni utili a chiarire la cronologia». Sulla ripresa dei lavori ancora è impossibile fare previsioni: «In generale - spiega la soprintendente Monica Stochino - viene prima verificata l’entità della scoperta venuta alla luce, per poi capire se continuare a scavare oppure mettere in sicurezza il bene e garantire la fruibilità dell’edificio. A breve vedremo il da farsi».

I lavori